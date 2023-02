Ver­pfle­gungs­kon­zep­te für mehr Gemein­schaft in Senioreneinrichtungen

„Eigen­stän­dig zu leben und sich bis ins hohe Alter gut ver­sor­gen zu kön­nen, bedeu­tet Lebens­qua­li­tät. Denn Essen steht nicht nur für rei­ne Nah­rungs­auf­nah­me, son­dern auch für Gemein­schaft und Kul­tur. Offe­ne Mit­tags­ti­sche im Stadt­teil oder in der Gemein­de kön­nen hier einen wich­ti­gen Bei­trag lei­sten“, sag­ten die baye­ri­sche Ernäh­rungs­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber und der baden-würt­tem­ber­gi­sche Mini­ster für Ernäh­rung, Länd­li­chen Raum und Ver­brau­cher­schutz Peter Hauk am 15.02.2023 bei der Abschluss­ver­an­stal­tung des ersten Koope­ra­ti­ons­pro­jekts zwi­schen dem Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn), dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, dem baden-würt­tem­ber­gi­schen Lan­des­zen­trum für Ernäh­rung und dem Mini­ste­ri­um für Länd­li­chen Raum und Ver­brau­cher­schutz Baden-Würt­tem­berg. Das Pro­jekt wur­de vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft gefördert.

Zen­tra­les Ergeb­nis der Koope­ra­ti­on ist ein Hand­lungs­leit­fa­den für Senio­ren­ein­rich­tun­gen, die ihre Küche für exter­ne Senio­rin­nen und Senio­ren öff­nen möch­ten. Offe­ne Ver­pfle­gungs­an­ge­bo­te im Quar­tier sind ein nie­der­schwel­li­ges und gemein­schafts­ori­en­tier­tes Ange­bot und kön­nen gleich­zei­tig einen Bei­trag zur Gesund­heits­för­de­rung lei­sten. „Sie sichern eine gesun­de Ernäh­rung und ermög­li­chen den allein­le­ben­den Senio­rin­nen und Senio­ren mög­lichst lan­ge in ihrem ver­trau­ten Umfeld blei­ben zu kön­nen“, so Kani­ber wei­ter. Die Öff­nung der Ver­pfle­gungs­lei­stung ins Quar­tier ist ein zukunfts­fä­hi­ges Kon­zept für Anbie­ter in der Senio­ren­ver­pfle­gung, sich durch das Ange­bot unter­schied­li­cher Ver­pfle­gungs­lei­stun­gen brei­ter auf­zu­stel­len. Offe­ne Mit­tags­ti­sche oder Essen auf Rädern die­nen als wich­ti­ge Brücke zwi­schen der Senio­ren­ein­rich­tung und dem Quartier.

Der Hand­lungs­leit­fa­den ent­hält prak­ti­sche Tipps und Hin­wei­se zur Ein­füh­rung einer offe­nen Ver­pfle­gungs­lei­stung. Eine Anlei­tung und Check­li­ste erleich­tern den Ver­ant­wort­li­chen die Umset­zung der neu­en Idee.

Erhält­lich ist der Hand­lungs­leit­fa­den kosten­frei unter: www​.kern​.bay​ern​.de/​h​a​n​d​l​u​n​g​s​l​e​i​t​f​a​d​e​n​_​m​i​t​t​a​g​s​t​i​s​che

Das Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) in Kulm­bach ist eine Ein­rich­tung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten. Das KErn bün­delt das Wis­sen rund um Ernäh­rung in Bayern.