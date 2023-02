Nach dem star­ken Erd­be­ben in der Tür­kei und Syri­en steigt die Zahl der Opfer wei­ter. Die Bil­der der Men­schen, die durch die Natur­ka­ta­stro­phe alles ver­lo­ren haben, machen auch vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge fas­sungs­los. Vie­le möch­ten hel­fen und die­se Hil­fe wird auch drin­gend benö­tigt, sagt dazu Land­rat Peter Berek.

„Die Lage im Erd­be­ben­ge­biet ist dra­ma­tisch, das mensch­li­che Leid uner­mess­lich und das Aus­maß der Zer­stö­rung macht uns fas­sungs­los. Nach­dem bereits zahl­rei­che Sach­mit­tel und Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen im Kri­sen­ge­biet ange­kom­men sind, braucht es vor allem gro­ße finan­zi­el­le Anstren­gun­gen, um schnell und effek­tiv hel­fen zu kön­nen“, erklärt er. „Wir haben bis­her auf die Spen­den­kon­ten der Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen ver­wie­sen, wol­len nun aber eine wei­te­re Mög­lich­keit gemein­sam mit der kom­mu­na­len Fami­lie ins Leben rufen“.

In Abstim­mung mit Ste­fan Göcking, Kreis­vor­sit­zen­den des Baye­ri­schen Gemein­de­ta­ges, wur­de des­halb ent­schie­den, beim Land­kreis ein Spen­den­kon­to für die Erd­be­ben­op­fer ein­zu­rich­ten. Die Spen­den wer­den eins zu eins für die betrof­fe­ne Grenz­re­gi­on Tür­kei-Syri­en zur Ver­fü­gung gestellt.

„In sol­chen Zei­ten sind wir alle auf­ge­ru­fen, zusam­men­zu­ste­hen und zu hel­fen, wo wir kön­nen“, fin­det auch Ste­fan Göcking. „Jeder Bei­trag, egal wie klein, kann einen gro­ßen Unter­schied machen. Ich dan­ke Ihnen im Vor­aus für Ihre Spen­den und Ihre Unter­stüt­zung. Las­sen Sie uns gemein­sam dafür sor­gen, dass die Men­schen in der Tür­kei und in Syri­en wis­sen, dass wir an sie den­ken und dass wir für sie da sind.“

Spen­den­kon­to:

Spar­kas­se Hochfranken

Land­kreis Wun­sie­del i. Fichtelgebirge

IBAN: DE18 7805 0000 0223 0086 99

Ver­wen­dungs­zweck: Spen­de Erdbebenhilfe