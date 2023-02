Unter der Lei­tung von Gott­fried Weiss geht es am Sonn­tag, den 19. Febru­ar von Pot­ten­stein über Sieg­manns­brunn, Wei­den­loh, Kir­chen­bir­kig, Teu­fels­höh­le zurück nach Pot­ten­stein. Die Wan­der­zeit beträgt unge­fähr drei Stun­den, die Län­ge etwa 11 Kilo­me­ter. Die Ein­kehr mit­tags ist im Land­ho­tel Bau­ern­schmitt in Kir­chen­bir­kig. Aus­gangs­punkt der Wan­de­rung ist der Park­platz in Pot­ten­stein am Schön­grund­see gegen­über dem Fel­sen­bad um 10 Uhr oder am Grü­ne­wald­park­platz in Bay­reuth 9.30 Uhr, um Fahr­ge­mein­schaf­ten zu bil­den. Anmel­dung und Lei­tung ver­bind­lich bei Gottfried.​Weiss@​alpenverein-​bayreuth.​de, Tele­fon: 0921–980461