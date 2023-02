Aus Anlass der Faschings­um­zü­ge im Land­kreis Forch­heim kommt es zu eini­gen Ände­run­gen im Buslinienverkehr

Am Sams­tag, 18.02., ver­kehrt die Linie 206 auf den Fahr­ten 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr ab ZOB sowie 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr ab Pop­pen­dorf bzw. Zeckern nur zwi­schen Forch­heim ZOB und Hau­sen West­stra­ße. Alle Hal­te­stel­len zwi­schen Hau­sen West­stra­ße und Zeckern müs­sen in die­ser Zeit ent­fal­len. Die Linie 216 kann bei den Fahr­ten 12.46 Uhr bis 16.46 Uhr ab Oes­dorf sowie 12.16 Uhr bis 17.16 Uhr ab ZOB alle Hal­te­stel­len in Herolds­bach nicht bedienen.

Am Sonn­tag, 19.02., kann die Linie 389 mit Abfahrt 14.02 Uhr in Eber­mann­stadt sowie 15.43 Uhr in Peg­nitz die Hal­te­stel­len Abzw. Etz­dorf, Gast­hof zur Post und Frei­bad in Göß­wein­stein nicht anfah­ren, als Ersatz­hal­te­stel­le dient die Hal­te­stel­le Am Büchen­stock. Eben­so am Sonn­tag, 19.02., kön­nen auf der Linie 206 im Zeit­raum 12.15 bis 16.30 Uhr alle Hal­te­stel­len in Forch­heim (inkl. Burk) mit Aus­nah­me des ZOB sowie die Hal­te­stel­le Pila­tus­feld nicht bedient werden.

Am Rosen­mon­tag, 20.02., kann die Linie 222 auf den Fahr­ten 15.06 Uhr ab Göß­wein­stein, 16.00 Uhr ab Forch­heim und 16.38 Uhr ab Egloff­stein in Kirch­eh­ren­bach nur die Hal­te­stel­le Bahn­hof bedie­nen. Zudem ent­fal­len auf die­sen Fahr­ten die Hal­te Abzw. Kolm­reuth, Pretz­feld Unte­re Altreuth, Schu­le und Am Back­ofen. Der Ein- und Aus­stieg in Pretz­feld erfolgt an der Hal­te­stel­le Post.

Am Faschings­diens­tag, 21.02., kön­nen die Lini­en 209 und 211 in Neun­kir­chen von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr die Hal­te­stel­len Bus­bahn­hof und Erlan­ger Stra­ße nicht anfah­ren. Eine Ersatz­hal­te­stel­le wird an der Erlan­ger Stra­ße, Ein­mün­dung Eggen­wei­her­stra­ße, ein­ge­rich­tet. Die Linie 224 kann eben­so die Hal­te­stel­le Bus­bahn­hof zwi­schen 13.45 Uhr und 17.00 Uhr nicht bedie­nen. Sie fährt auf der Fahrt 13.21 Uhr ab Forch­heim statt­des­sen die Ersatz­hal­te­stel­le in der Forch­hei­mer Stra­ße an, die Fahr­ten 14.21 Uhr, 15.21 Uhr und 16.21 Uhr ab Forch­heim enden an der Hal­te­stel­le Erlan­ger Stra­ße. Die Linie 225 um 16.35 Uhr ab Neun­kir­chen Bus­bahn­hof star­tet ersatz­wei­se an der Hal­te­stel­le Erlan­ger Str.

Im Ein­zel­nen bit­ten wir die Aus­hän­ge an den jewei­li­gen Hal­te­stel­len zu beachten.