1.DAMEN: Wenn ein Aus­wärts­spiel zum Heim­spiel wird…

Die erste Über­ra­schung folg­te bereits vor dem Spiel, als ein gan­zer Rei­se­bus vol­ler Ver­rück­ter SKC Fans, Freun­de, Eltern und Ver­wand­te vor der Tür des Kegel­cen­ters in Lorsch stand. Sprach­los und völ­lig über­wäl­tigt fei­er­ten und begrüß­ten die Mädels ihre Anhän­ger. Eine bom­ben Stim­mung war somit vor­pro­gram­miert, die die Mädels natür­lich mit einem Sieg für die ange­rei­sten Fans beloh­nen wollten.

Nach der ersten Auf­re­gung hieß es wie­der den Fokus auf das Spiel zu legen und beim Duell über 6 Bah­nen gin­gen am Start Andrea Ber­ger, Cori­na Bese und Manue­la Haß­fur­ther auf die Bahn.

Wäh­rend Andrea ihren Punkt sou­ve­rän mit 4:0 Sät­zen und 579:528 Holz sicher­te, konn­te Cori­na ihrer Geg­ne­rin nur einen hal­ben Satz­punkt strei­tig machen und muss­te die Tages­be­sten mit 551 zu 639 Zäh­lern zie­hen las­sen. Nach einem super Start von Manu kam es auf die Schluss­bahn an. In einem span­nen­den Duell setz­te sie sich vor allem im Abräu­men durch und mach­te den zwei­ten Punkt im Start mit der Mann­schafts­best­lei­stung von 610 zu 584 Holz perfekt.

Mit 2 Punk­ten, aber 11 Holz weni­ger gin­gen Romy Jop­pert, Mela­nie Schwarz­mann und Jas­min Hahn auf die Anla­ge in Lorsch.

Trotz des bes­se­ren Gesamt­ergeb­nis­ses muss­te Romy ihrer Geg­ne­rin bei 1,5 zu 2,5 und sehr guten 576 zu 563 Holz den Punkt über­las­sen. Glei­ches Spiel bei Mel­li, die auch bei 1,5 zu 2,5 und tol­len 580 zu 572 Zäh­lern kei­nen Punkt auf die Haben­sei­te brin­gen konn­te. Anders lief es da bei Jas­min, die immer auf die letz­ten Wür­fe noch an ihrer Geg­ne­rin vor­bei­zie­hen konn­te. Ner­ven­stark mit 3:1 Sät­zen und 587 zu 573 hol­te sie den ent­schei­den­den drit­ten Punkt und sicher­te mit dem Schluss­trio den wich­ti­gen Auswärtssieg.

In einem span­nen­den und knap­pen Spiel kön­nen sich die Damen des SKC am Ende ver­dient mit 5:3 in Lorsch und 3483 zu 3459 Holz durch­set­zen und festi­gen ihren 4. Platz.

„Was für ein Spiel heu­te. Ein tol­les, span­nen­des und vor allem stim­mungs­rei­ches Match konn­ten wir für uns ent­schei­den und ver­tei­di­gen so wei­ter­hin den 4. Platz in der Tabel­le. Auch ein Rie­sen Dan­ke an unse­ren Fans. Ihr seid ein­fach der Wahn­sinn, was soll man dazu noch sagen, Ham­mer.“ Manue­la Haß­fur­ther nach der Partie.

1.HERREN: Mit 3400er zum Auswärtserfolg

Die Lan­des­li­ga­her­ren vom SKC´67 Eggols­heim gewin­nen sou­ve­rän mit 7:1 (3403:3160) beim Tabel­len­letz­ten Gut Holz Schwein­furt. In die letz­ten vier Sai­son­spie­le geht man somit mit einem 4‑Punk­te-Vor­sprung, den es zu hal­ten gilt.

SKC-Kapi­tän Kai Post­ler steu­er­te bei Satz­gleich­heit mit 537:514 den ersten MP bei. Sein Mit­spie­ler Mar­kus Haus­ner erreich­te in sei­nem zwei­ten Durch­gang die Bahn des Tages (167) und been­de­te sein Spiel mit star­ken 597:495, was den SKC mit 2:0 und einem Plus von 125 Holz in Füh­rung brachte.

Gegen den besten Heim­ak­teur (570) mach­te Young­ster Enri­co Lache (253) nach 60 Wür­fen Platz für Joker Mar­co Edel­mann. Die­ser mach­te sei­ne Sache mit 273 Holz gut und konn­te hier einen grö­ße­ren Ver­lust ver­mei­den. „Lei­der war unser Coach heu­te nicht da, sei­ne Anspra­che hät­te ich wahr­schein­lich gebraucht“, so Lache. Robin Straß­ber­ger zeig­te sich aber erneut in sehr guter Form und erziel­te mit 610:492 den Tages­best­wert. Neben einem 3:1 nach MP war bei 199 Über­holz bereits eine Vor­ent­schei­dung gefallen.

Für Andre­as Graf und Chri­sto­pher Schlund galt es nun bei­de MP zu ergat­tern. Graf erwisch­te einen Sah­n­etag und erziel­te mit 598:563 sei­ne Sai­son­best­lei­stung. Auf den Neben­bah­nen tat sich Schlund etwas ange­schla­gen deut­lich schwe­re­re. Schluss­end­lich konn­te er sich den letz­ten Satz und mit 535:526 den MP sichern.

„Das war ein gutes Spiel von uns. Die drei haben es rich­tig stark gemacht. Beim Rest ist noch etwas Luft. Jetzt wer­den wir noch­mal rich­tig arbei­ten bevor es in die hei­ße Sai­son­pha­se geht“, so Kapi­tän Kai Postler.

JUGEND: +++U14 siegt deut­lich im Spit­zen­spiel gegen Güß­bach +++ U18 verpasst

den Coup am Ende deutlich +++

Am Frei­tag ver­lor die U18 ihr Aus­wärts­spiel gegen Neu­stadt 3 in Gestungs­hau­sen. Patri­cia Först ent­deck­te auf die zwei­ten 60 Wurf erst ihr Poten­zi­al und lie­fer­te ordent­li­che 440 Holz ab. Bei Jonas Mau­ser ver­hin­der­te eine unge­wöhn­lich hohe Feh­ler­zahl ein höhe­res Ergeb­nis. Bei­de konn­ten kei­nen MP ver­bu­chen und der Rück­stand war mit 52 Holz auch nicht wenig. Im Schluss­paar konn­te Marie Will mit star­ken 533 Holz zumin­dest den Ehren­punkt ergattern.

Tags dar­auf mach­te es die U14 Jugend bes­ser und sack­te beim glat­ten 6:0 gegen den Kon­kur­ren­ten um die Mei­ster­schaft die Punk­te ein. Schon wie­der im Ein­satz zeig­te Jonas Mau­ser eine noch­mals gute Lei­stung mit 3 Sät­zen über 120 Holz. Nach drei gewon­ne­nen Sät­zen konn­te er den ver­lo­re­nen vier­ten ver­schmer­zen. Wie­der anspre­chen­de 469 Holz erfreu­ten auch die Trai­ne­rin­nen. Max Ber­ger konn­te im Schluss­paar im letz­ten Satz den Sack zuma­chen. Auch er macht uns wie­der gro­ße Freu­de nach sei­ner Rück­kehr. Damit ist die U14 schon fer­tig für die­se Sai­son. Zwar liegt man mit einem Punkt in der Tabel­le vor Brei­ten­güss­bach, doch haben die noch ein Spiel.