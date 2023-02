Anmel­dung ab sofort möglich

Men­schen, die sich ger­ne ehren­amt­lich in Fami­li­en mit Demenz­kran­ken enga­gie­ren und dort die Ange­hö­ri­gen ent­la­sten möch­ten, kön­nen sich wie­der zu einer Hel­fer­kreis­schu­lung anmel­den. Die Fach­stel­len für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge der Cari­tas Bam­berg-Forch­heim und der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim orga­ni­sie­ren in Zusam­men­ar­beit mit der Alz­hei­mer­ge­sell­schaft Bay­ern die Unter­richts­stun­den. Inhal­te sind u.a. Grund­la­gen zum The­ma „Demen­zi­el­le Erkran­kun­gen“, Umgang mit Ange­hö­ri­gen und Betrof­fe­nen, Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten für Demenz­er­krank­te und recht­li­che Rahmenbedingungen.

Die Schu­lung fin­det jeweils sams­tags zwi­schen 9:00 und 16:00 Uhr an fol­gen­den Ter­mi­nen statt: 04.03., 11.03., 18.03. und 25.03.2023. Sie ist kosten­frei. Ver­an­stal­tungs­ort ist das Haus am Wal­ber­la, Bahn­hof­stra­ße 25 in Kirch­eh­ren­bach. Bei erfolg­rei­cher Teil­nah­me gibt es ein Zer­ti­fi­kat, das den Teil­neh­men­den ermög­licht, bei aner­kann­ten Ver­mitt­lungs­stel­len im gesam­ten Bun­des­ge­biet tätig zu werden.

Anmel­den kön­nen sich Inter­es­sier­te ab sofort bei den bei­den Fach­stel­len für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge: Bir­git Pohl von der Dia­ko­nie ist unter Tel. 09191 6156071 und b.​pohl@​dwbf.​de erreich­bar, Andrea Bap­ti­stel­la von der Cari­tas unter Tel. 09191 707272 und angehoerige@​caritas-​bamberg-​forchheim.​de.