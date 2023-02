Bro­se Bam­berg emp­fängt zum 21. Spiel­tag der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ratio­ph­arm ulm. Spiel­be­ginn ist am Diens­tag um 19 Uhr. Tickets gibt es noch unter bro​se​bam​berg​.de/​t​i​c​k​ets, im Fan­shop in der Korn­stra­ße und an der Abend­kas­se. Magen­taSport über­trägt die Par­tie zudem wie gewohnt auf sei­nen Kanä­len. Kom­men­ta­tor ist Mar­kus Krawinkel.

ratio­ph­arm ulm gehört aktu­ell zu den „hei­ße­sten“ Teams der Liga. Vier Sie­ge in Fol­ge ste­hen für die Mann­schaft des Bam­ber­ger Ex-Spie­lers Anton Gavel aktu­ell auf natio­na­lem Par­kett zu Buche. Bei die­ser Serie hal­ten ledig­lich die Bon­ner mit eben­falls vier Erfol­gen mit. Über allen aber thront Ber­lin mit elf Sie­gen am Stück. Die Ulmer jedoch haben sich nach anfäng­li­chen Schwie­rig­kei­ten lang­sam aber sicher gefun­den, ste­hen aktu­ell auf Platz acht und damit einem Play­off­rang. Dass sie das tun, hat auch sehr viel mit den rich­ti­gen Kader­an­pas­sun­gen in den ver­gan­ge­nen Wochen zu tun. Zunächst ver­pflich­te­ten sie den erfah­re­nen Shoo­ting Guard Bran­don Paul, der sich mit 11,2 Punk­ten im Schnitt in sei­nen bis­her zehn BBL-Par­tien direkt in die Ulmer Top5 der Tops­corer ein­fin­den konn­te. Ein wei­te­res wich­ti­ges Puz­zle­teil bil­det der zuletzt zum Team gesto­ße­ne Bru­no Cabo­clo. Der Bra­si­lia­ner fand sich sofort gut ins Spiel der baye­ri­schen Schwa­ben ein und steu­er­te in sei­nen bis­he­ri­gen fünf Par­tien durch­schnitt­lich 16,8 Punk­te und 5,2 Rebounds bei – bei­des sind team­in­ter­ne Spit­zen­wer­te. Ange­führt wer­den die Ulmer vom bra­si­lia­ni­schen Natio­nal­spie­ler Yago dos San­tos. Der hat als Kar­rie­re­best­wert 33 Punk­te in sei­ner Vita ste­hen. Und dar­an erin­nern sich die Bam­ber­ger Fans nur mit Grau­sen, denn er erziel­te die vor etwas mehr als zwei Wochen bei der def­ti­gen 87:107 Nie­der­la­ge der Bam­ber­ger in der ratio­ph­arm are­na. Zuletzt besieg­ten die Ulmer medi bay­reuth deut­lich mit 80:64 und behiel­ten am letz­ten Sams­tag gegen Hei­del­berg mit 92:84 die Ober­hand. Mit einer der Match­win­ner der Haus­her­ren dabei war Tho­mas Klepeisz. Der Öster­rei­cher strug­gel­te bis­lang immer mal wie­der in sei­nem Spiel, ver­zeich­ne­te gegen Hei­del­berg jedoch 17 Punk­te – davon 15 durch fünf erfolg­rei­che Drei­er –, sicher­te zudem vier Rebounds und ver­teil­te eben­so vie­le Assists. Mit der Gesamt­lei­stung sei­nes Teams war Chef­trai­ner Gavel im Nach­gang aber nur teil­wei­se zufrie­den: „Wir sind mit der fal­schen Ein­stel­lung in die Par­tie gegan­gen. Für einen Groß­teil des Spiels hat­ten wir defen­siv kei­nen Zugriff. (…) Zum Schluss haben wir einen Weg gefun­den die­ses Spiel zu gewin­nen. In den letz­ten Spiel­mi­nu­ten konn­ten wir defen­siv eine Schip­pe drauf­le­gen und haben nicht mehr viel zuge­las­sen. Wir sind zufrie­den mit dem Ergeb­nis, müs­sen uns spie­le­risch in den kom­men­den Wochen wei­ter steigern.“

Die­se Stei­ge­rung will Bro­se tun­lichst ver­hin­dern. Die Bam­ber­ger haben – eben­so wie ihre Gäste – aktu­ell eben­falls einen klei­nen Lauf, sind nun­mehr seit wett­be­werbs­über­grei­fend vier Spie­len ohne Nie­der­la­ge. Am Sonn­tag­nach­mit­tag gab es einen nie wirk­lich gefähr­de­ten 100:83-Erfolg bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS. Ledig­lich im drit­ten Vier­tel (21:28) hat­ten die Man­nen von Chef­coach Oren Amiel kurz­zei­tig den (defen­si­ven) Fokus ver­lo­ren, hol­ten die­sen aber durch einen schnel­len 12:2‑Lauf im Schluss­ab­schnitt wie­der zurück und gin­gen schluss­end­lich als hoch­ver­dien­ter Sie­ger vom Par­kett. Inter­es­sant dabei, wenn man sich die Sta­ti­stik betrach­tet: acht der zehn Bam­ber­ger Spie­ler tra­fen min­de­stens einen Drei­er. Dazu wur­de wie schon unter der Woche in Włocła­wek gut beim Rebound gear­bei­tet, sicher­ten Chri­sti­an Seng­fel­der und Co. in Frank­furt ins­ge­samt 36 Abpral­ler, elf davon am offen­si­ven Brett. Ein Fleiß­stern­chen ver­dien­te sich dabei ins­be­son­de­re Solo­mon Young, der mit neun Punk­ten und neun Rebounds nur knapp an einem Dou­ble-Dou­ble vor­bei­schramm­te. Der Spiel­ver­lauf ließ auch zu, dass Oren Amiel die Spiel­zeit gut ver­tei­len konn­te. So muss­te am Ende kei­ner sei­ner Spie­ler mehr als 25 Minu­ten gehen. Und den­noch, am Diens­tag­abend erwar­tet Bro­se ein ganz ande­rer Geg­ner. Die Ulmer sind phy­si­scher, ath­le­ti­scher, spie­len schnel­ler und här­ter. Dar­auf muss sich Bro­se ein­stel­len. Was pas­siert, wenn man nicht über 40 Minu­ten dage­gen­hält, haben die Bam­ber­ger schmerz­haft in Ulm erfah­ren müs­sen. Daher muss Bro­se noch­mals alles an Inten­si­tät auf dem Par­kett las­sen, was noch im Tank ist. Nach dem Spiel ist durch das Pokal­wo­chen­en­de und die anschlie­ßen­de Pau­se durch das Natio­nal­mann­schafts­fen­ster genü­gend Zeit zur Rege­ne­ra­ti­on. Bester Wer­fer in Frank­furt war übri­gens Patrick Mil­ler mit 19 Punk­ten, der damit sei­nen Sai­son­schnitt auf nun durch­schnitt­lich pro Par­tie erziel­te 16,8 Zäh­ler stei­ger­te und damit wei­ter­hin Bro­ses Tops­corer ist. Bester Reboun­der ist aktu­ell Solo­mon Young (5,3/Partie), Mil­ler ver­teilt mit 5,3 im Schnitt die mei­sten Assists.

Patrick Mil­ler: „Natür­lich haben wir alle noch das Spiel von vor zwei Wochen im Kopf. Das darf, das wird uns kein zwei­tes Mal pas­sie­ren. Wir sind aktu­ell auf einem guten Weg, haben uns vor allem defen­siv in den letz­ten Par­tien gestei­gert. Aber wir sind noch lan­ge nicht da, wo wir hin­wol­len. Daher heißt es wei­ter hart arbei­ten und sich von Spiel zu Spiel ver­bes­sern. Wir wis­sen wie sie spie­len, was uns erwar­tet. Dar­auf sind wir vor­be­rei­tet und wer­den von Beginn an phy­sisch dagegenhalten.“

