Der Bedarf ist immens, das Ange­bot an The­ra­pie­plät­zen reicht hin­ge­gen gegen­wär­tig nicht aus – die Fol­ge: mona­te­lan­ges War­ten. Für vie­le der jun­gen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ist die­se Situa­ti­on ange­sichts ihres schlech­ten Zustan­des nur schwer aus­zu­hal­ten. Schon vor Aus­bruch der Coro­na-Pan­de­mie muss­ten vie­le psy­chisch erkrank­te Kin­der und Jugend­li­che mona­te­lang auf einen The­ra­pie­platz war­ten. Die Pan­de­mie habe nun noch ein­mal als „Brand­be­schleu­ni­ger“ gewirkt und zu einem dra­ma­ti­schen Anstieg der Erkran­kun­gen bei einem ohne­hin bereits deut­lich zu gerin­gen The­ra­pie­platz­an­ge­bot geführt, so die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert, auf deren Ein­la­dung hin am ver­gan­ge­nen Frei­tag ein Aus­tausch zwi­schen dem baye­ri­schen Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­ni­ster Klaus Holet­schek, den Gesund­heits­ein­rich­tun­gen des Bezirks Ober­fran­ken sowie poli­ti­schen Ver­tre­tern über die bestehen­den Pro­ble­me und Chan­cen im Bereich der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung von Kin­dern und Jugend­li­chen mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen statt­fand. Von­sei­ten der Gesund­heits­ein­rich­tun­gen des Bezirks Ober­fran­ken (GeBO) nah­men Kat­ja Bitt­ner, Mit­glied des Vor­stan­des der GeBO, der Lei­ten­de Ärzt­li­che Direk­tor, Prof. Dr. med. habil. Tho­mas W. Kal­lert, sowie der Chef­arzt der Kli­nik für Psych­ia­trie, Psy­cho­the­ra­pie und Psy­cho­so­ma­tik des Kin­des- und Jugend­al­ters, Dr. med. Uwe-Jens Ger­hard teil. Auf poli­ti­scher Sei­te waren der Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm, sein Stell­ver­tre­ter und Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der im Stadt­rat, Dr. Ste­fan Specht, der Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth, Tho­mas Ebers­ber­ger sowie der Land­tags­kan­di­dat der CSU für 2023, Franc Dierl, anwesend.

„Wir müs­sen alles dafür tun, um die Ver­sor­gungs­si­tua­ti­on für Kin­der und Jugend­li­che mit psy­chi­schem Hil­fe­be­darf wei­ter zu ver­bes­sern, um den Betrof­fe­nen best­mög­lich zu hel­fen“, so die kla­re Ansa­ge von Staats­mi­ni­ster Klaus Holet­schek im Anschluss an die inter­ne Gesprächs­run­de. „Immer mehr Men­schen neh­men bei psy­chi­schen Pro­ble­men pro­fes­sio­nel­le Hil­fe in Anspruch. Das ist – ins­be­son­de­re auch im Sin­ne der wei­te­ren Ent­stig­ma­ti­sie­rung von psy­chi­schen Erkran­kun­gen – sehr zu begrü­ßen.“ Es brau­che kür­ze­re War­te­zei­ten und wei­te­re bedarfs­ge­rech­te The­ra­pie­an­ge­bo­te. Um dies zu errei­chen, müss­ten bei­spiels­wei­se ambu­lan­te und sta­tio­nä­re Ange­bo­te noch bes­ser ver­netzt wer­den, führ­te der Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­ni­ster in die­sem Zusam­men­hang aus. Der Mini­ster unter­strich: „Wir trei­ben in Bay­ern den Aus­bau der voll- und teil­sta­tio­nä­ren Ange­bo­te in der Erwach­se­nen- und in der Kin­der- und Jugend­psych­ia­trie kon­se­quent vor­an.“ Holet­schek ergänz­te: „Men­schen in psy­chi­schen Not­la­gen sowie ihre Ange­hö­ri­gen kön­nen sich in Bay­ern zudem rund um die Uhr an die Kri­sen­dien­ste wen­den (kosten­lo­se Ruf­num­mer: 0800/655 3000). Mit den Kri­sen­dien­sten set­zen wir ein wich­ti­ges Zei­chen und deutsch­land­weit Maß­stä­be! (www​.kri​sen​dien​ste​.bay​ern​.de)“.

Auch die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Sil­ke Lau­nert hob her­vor, dass es im Bedarfs­fall immens wich­tig sei, dass Kin­der und Jugend­li­che nied­rig­schwel­lig, fach­kom­pe­tent und vor allem so schnell wie mög­lich Unter­stüt­zung erhiel­ten, damit sich gege­be­nen­falls eine psy­chi­sche Erkran­kung nicht wei­ter ver­fe­stig­te. Die Gesprächs­teil­neh­mer waren sich vor die­sem Hin­ter­grund einig, dass „an meh­re­ren Stell­schrau­ben gleich­zei­tig“ ange­setzt wer­den müsse.

Einen wesent­li­chen Ansatz­punkt sahen die Dis­ku­tan­ten in der bau­li­chen Erwei­te­rung der sta­tio­nä­ren Behand­lung. Mit dem Neu­bau für die Kli­nik für Psych­ia­trie, Psy­cho­the­ra­pie und Psy­cho­so­ma­tik des Kin­des- und Jugend­al­ters am Bezirks­kran­ken­haus Bay­reuth gehe man inso­weit einen zen­tra­len Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung. Anstatt der bis­he­ri­gen 38 Plät­ze im Alt­bau wer­de es dann 60 sta­tio­nä­re und 14 tages­kli­ni­sche Plät­ze geben, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Bau­be­ginn soll im kom­men­den Jahr sein. 45 Mil­lio­nen Euro kostet das Pro­jekt ins­ge­samt, von denen 29 Mil­lio­nen vom Frei­staat bereit­ge­stellt werden.

Dar­über hin­aus sei es aber auch wich­tig, ambu­lan­te Behand­lungs­for­men zu stär­ken sowie nied­rig­schwel­li­ge Hil­fen, etwa in Schu­len, anzu­bie­ten, hob Kat­ja Bitt­ner her­vor und kam in die­sem Kon­text auf die zwei­te Stell­schrau­be, die Gewin­nung von Fach­kräf­ten, zu spre­chen. Die immense Her­aus­for­de­rung erge­be sich inso­weit unter ande­rem aus der gesun­ke­nen Attrak­ti­vi­tät der Pfle­ge­be­ru­fe, dem Aus­schei­den einer gebur­ten­star­ken Gene­ra­ti­on aus dem Berufs­le­ben wie auch aus der Anzahl der Stu­di­en­plät­ze und der engen Zulas­sungs­vor­aus­set­zun­gen für ein Stu­di­um im Bereich der Medi­zin. „Irgend­wo muss man immer anfan­gen, wenn man wei­ter­kom­men will“, weiß Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Der Bezirk Ober­fran­ken bedie­ne die hohe Nach­fra­ge unter ande­rem auch durch Inve­sti­tio­nen in die Aus­bil­dung von Fach­kräf­ten. Der Lei­ten­de Ärzt­li­che Direk­tor der GeBO, Prof. Kal­lert, ergänz­te, dass man über den Medi­zin­cam­pus Ober­fran­ken auch für die Psych­ia­trie jun­ge Ärz­te gewin­nen wolle.

„Die Aus­bil­dung und Arbeit der medi­zi­ni­schen Fach­kräf­te soll am Kran­ken­bett statt­fin­den und nicht am Lap­top“, füg­te Kal­lert in Bezug auf die drit­te gro­ße Stell­schrau­be an: den Büro­kra­tie­ab­bau. Die Sche­re zwi­schen der durch die Bedarfs­pla­nung dekla­rier­ten Über- oder Regel­ver­sor­gung und die Wahr­neh­mung der zu ver­sor­gen­den Men­schen müs­se zusam­men­ge­führt wer­den. Wich­tig sei hier­bei, beton­te Staats­mi­ni­ster Holet­schek, dass die Selbst­ver­wal­tung, ins­be­son­de­re der Gemein­sa­me Bun­des­aus­schuss (G‑BA), sei­ne Rege­lun­gen der Rea­li­tät anpas­se. „Wir müs­sen Struk­tu­ren schaf­fen, die es ermög­li­chen, den Kin­dern, die unse­re Hil­fe brau­chen, auch wirk­lich hel­fen zu kön­nen“, so der baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster. In vie­len Berei­chen sind sich die Mini­ster der Län­der bun­des­weit einig und tra­gen die Anlie­gen im Rah­men der Gesund­heits­mi­ni­ster­kon­fe­renz immer wie­der an Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach her­an. Staats­mi­ni­ster Holet­schek und die Bun­des­agen­tur für Arbeit laden gemein­sam zu einem Run­den Tisch zum The­ma „Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge“ ein, bei dem dis­ku­tiert wer­den soll, wie der Per­so­nal­be­darf in der Pfle­ge lang­fri­stig gesi­chert wer­den kann.

Franc Dierl und Ste­fan Specht neh­men aus dem Gespräch eine posi­ti­ve Grund­stim­mung mit. Die „Her­ku­les-Auf­ga­be“ der Poli­tik sei es, so Dierl, die Rah­men­be­din­gun­gen zu ver­bes­sern, sodass bereits bei Anzei­chen von psy­chi­schen Erkran­kun­gen bei Kin­dern und Jugend­li­chen früh­zei­tig ein­ge­grif­fen und somit Lang­zeit­fol­gen im Leben der Betrof­fe­nen ver­hin­dert wer­den können.

Chef­arzt Uwe-Jens Ger­hard, der als Arzt in unmit­tel­ba­rem Pati­en­ten­kon­takt steht, bedankt sich bei der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Sil­ke Lau­nert für die the­ma­ti­sche Initia­ti­ve und freut sich auf die wei­te­re Umset­zung der Forderungen.

„Es gibt noch eini­ges zu tun, aber wir befin­den uns auf dem rich­ti­gen Weg“, resü­mier­te Lau­nert am Ende des Austausches.