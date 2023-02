Am Faschings­diens­tag, 21. Febru­ar 2023, sind die Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung nur vor­mit­tags bis 12 Uhr für den Publi­kums­ver­kehr geöff­net. Es wird daher emp­foh­len, drin­gen­de Anlie­gen bereits früh­zei­tig am Vor­mit­tag zu erle­di­gen. Die letz­te Num­mern­aus­ga­be im Rat­haus am ZOB ist um 11.45 Uhr.