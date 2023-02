Zu Gast beim Tabel­len­füh­rer Post SV Bam­berg waren die Bas­ket­bal­ler des TSV Staf­fel­stein am ver­gan­ge­nen Sonn­tag und zei­gen dort von der ersten Minu­te an, dass sich die jun­ge Mann­schaft nicht so ein­fach abschüt­teln lies. Durch das schnell gestal­te­te Spiel und zwei frü­hen Drei­punk­te­wür­fen lagen die Bad Städ­ter im ersten Vier­tel knapp vor­ne. Im Anschluss spiel­ten die Post­ler ihre Erfah­rung aus und pass­ten das oran­ge­ne Leder cle­ver um die Staf­fel­stei­ner Zonen­ver­tei­di­gung und kamen so zu Punk­ten auf dem Score­board und über­rasch­ten damit die Gäste, die im zwei­ten Vier­tel kei­ne Ant­wort mehr hatten.

Halb­zeit­stand 29: 53

Nach dem Sei­ten­wech­sel pusch­ten sich die Young­sters aus Staf­fel­stein ordent­lich und kamen durch schnel­le und gute Pass­sta­fet­ten zu ein­fa­chen Punk­ten, wodurch das drit­te Vier­tel gewon­nen wer­den konn­te. An der Punk­te­dif­fe­renz änder­te das aber lei­der kaum etwas.

Die Bam­ber­ger stan­den sicher in ihrer Zonen­ver­tei­di­gung, wodurch den Spie­ler des TSV­lern hur die Opti­on des Wur­fes oder schnel­le Päs­se blieb, um den Ball unter den Korb zu bekommen.

Somit konn­te der Tabel­len­füh­rer sei­ne Posi­ti­on ver­tei­di­gen und gewann ver­dient mit 86 zu 62.

Das näch­ste Spiel fin­det am 25.02. um 18 Uhr in der Adam Rie­se Hal­le statt.

TSV Staf­fel­stein: Pilio, Geuß, Lla­pi (9), Blank (2), Süp­pel F. (14), Süp­pel B. (6), Schu­bert A., Erhard (23), Schu­berth (8)

Jonas Boy­sen