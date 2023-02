OB Star­ke über­gibt Geld aus Weihnachtskartenaktion

„Sie lei­sten groß­ar­ti­ge Arbeit, des­halb ist jeder Euro bei Ihnen gut auf­ge­ho­ben“, freu­te sich Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Über­ga­be eines gro­ßen Schecks an die Ver­ant­wort­li­chen der Bam­ber­ger Tafel. 5630 Euro waren beim Spen­den­auf­ruf in den Weih­nachts­kar­ten des Rat­hau­ses für die sozia­le Ein­rich­tung zusam­men­ge­kom­men. Star­ke run­de­te den Betrag aus sei­nem Ver­fü­gungs­fond auf, und die Stadt­wer­ke, die Stadt­bau, die Sozi­al­stif­tung und die Spar­kas­se sorg­ten zusätz­lich dafür, dass fast der dop­pel­te Betrag an die Tafel über­ge­ben wer­den kann. Die gespen­de­ten 11.000 Euro nah­men stell­ver­tre­tend für alle Tafel-Helfer:innen der Vor­sit­zen­de Wil­helm Dorsch mit sei­nen Vor­stands­mit­glie­dern Michae­la Reve­lant und Heinz Zim­mer entgegen.

„Die­ses Geld hilft uns, kin­der­rei­che Fami­li­en finan­zi­ell zu unter­stüt­zen“, beton­te Dorsch und dank­te allen Spender:innen sowie OB Star­ke für die Hil­fe. Seit 31 Jah­ren besteht die Ein­rich­tung inzwi­schen in Bam­berg. 55 ehren­amt­li­che Mitarbeiter:innen geben Lebens­mit­tel an rund 300 Fami­li­en pro Woche aus und hel­fen somit knapp 1000 Ein­zel­per­so­nen aus Bam­berg und dem Umland. „Die Bevöl­ke­rung steht hin­ter uns, und die mei­sten der Lebens­mit­tel­lä­den in Bam­berg arbei­ten mit uns zusam­men, des­halb sind wir auch im Ver­gleich mit ähn­li­chen Ein­rich­tun­gen in ande­ren Städ­ten gut auf­ge­stellt und auch ordent­lich durch die Pan­de­mie gekom­men“, erklär­te Dorsch. Auch zum ver­gan­ge­nen Weih­nachts­fest sei es gelun­gen, Kin­dern aus sozi­al benach­tei­lig­ten Fami­li­en ein Geschenk zukom­men zu las­sen. „Ihr Enga­ge­ment ist von enor­mer Bedeu­tung für den Zusam­men­halt in unse­rer Gesell­schaft. Dafür ver­die­nen sie unse­re vol­le Unter­stüt­zung“, lob­te OB Starke.