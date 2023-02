Im Okto­ber 2022 gegrün­det hielt Forch­heim for Future e.V. im Febru­ar bereits sei­ne erste Jah­res­haupt­ver­samm­lung ab. Die Vor­stands­vor­sit­zen­de Kla­ra Gün­ther erläu­ter­te den Anwe­sen­den, wie sich alles vom Beginn als klei­ne Initia­ti­ve im Herbst 2019 trotz Coro­na und den damit ver­bun­de­nen Ein­schrän­kun­gen bis jetzt zum ein­ge­tra­ge­nen Ver­ein ent­wickelt hat­te. Die nach­hal­ti­gen Akti­vi­tä­ten im ver­gan­ge­nen Jahr wie Repa­ra­tur-Café, Clean-Up, Ver­schen­ke-Basar, Urban Gar­dening, News­let­ter und ande­res wur­den in einer beein­drucken­den Prä­sen­ta­ti­on dar­ge­stellt. Eben­so wur­de auch die finan­zi­el­le Situa­ti­on und ihre Ent­wick­lung auf­ge­zeigt und durch die Kas­sen­prü­fer als feh­ler­frei beur­teilt. Die anwe­sen­den 40% der Mit­glie­der beschlos­sen eine klei­ne not­wen­di­ge Sat­zungs­än­de­rung und ent­la­ste­ten den Vorstand.

Beson­de­res Inter­es­se fand die Dar­stel­lung der für 2023 geplan­ten Pro­jek­te. Im Mit­tel­punkt stand dabei das geplan­te Zukunfts­haus, in dem das Repa­ra­tur-Café, ein Ver­leih­la­den und ein Ver­schen­ke-Basar ihre Heim­statt fin­den sol­len. Die Mit­glie­der dis­ku­tier­ten ange­regt über die­ses Pro­jekt und die Mög­lich­keit, dafür geeig­ne­te Räum­lich­kei­ten in der Forch­hei­mer Innen­stadt anzu­mie­ten. Da das Zukunfts­haus einen wei­te­ren Leer­stand ver­hin­dern und Men­schen – und damit poten­zi­el­le Kund­schaft – in die Innen­stadt zie­hen wür­de, wird eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung durch die Stadt ange­strebt. Ein ent­spre­chen­der Antrag wur­de gestellt. Am Ende der Dis­kus­si­on wur­de die Wei­ter­ver­fol­gung der Ver­wirk­li­chung des Zukunfts­hau­ses von den Anwe­sen­den begrüßt.