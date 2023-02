Eine etwas ande­re Art Fasching zu fei­ern bie­tet das Team der HofSauna am Sams­tag, 18. Febru­ar 2023 an. Bei der ersten Mit­ter­nachts­sauna des Jah­res kön­nen sich die Gäste von 21.00 Uhr bis nach Mit­ter­nacht ent­span­nen. In der Kelo-Sau­na und der fin­ni­schen Hüt­te fin­den ver­schie­de­ne The­men­auf­güs­se rund um die fünf­te Jah­res­zeit statt.

Ab 22.00 Uhr kann im Hof­Bad tex­til­frei geba­det wer­den. Die Ver­an­stal­tung endet um 01.00 Uhr. Es gel­ten die regu­lä­ren Eintrittspreise.