Vom 09.02. – 12.02. wur­den auf der histo­ri­schen Schieß­an­la­ge in Mün­chen-Hoch­brück die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten der Bogen­schüt­zen aus­ge­tra­gen. Mit 5 Teil­neh­mern und Teil­neh­me­rin­nen war die BC SpVGG Reuth vertreten.

Bereits am Don­ners­tag konn­te für die Reu­ther der erste Spit­zen­platz gesi­chert wer­den. In der Master­klas­se Damen Recur­ve hol­te Hei­di Hop­fen­gärt­ner in einem span­nen­den Wett­kampf die Bron­ze­me­dail­le. In einem sehr engen Ergeb­nis­feld blieb es bis zum letz­ten Pfeil offen, wie die Plät­ze 3 – 5 ver­ge­ben wer­den. Dank star­ker Ner­ven und einer sehr guten letz­ten Pas­se mit 29 von 30 mög­li­chen Rin­gen konn­te sie sich erfolg­reich den 3. Platz erkämpfen.

Mar­tin End­riz­zi stand für die Reu­ther Bogen­schüt­zen am Frei­tag in der Com­pound-Her­ren­klas­se an der Schließ­li­nie. Auch hier gab es ein sehr enges Teil­neh­mer­feld: Platz 1 und Platz 20 lagen nur 20 Rin­ge in der Gesamt­wer­tung aus­ein­an­der. End­riz­zi lan­de­te nach einem soli­den Wett­kampf im vor­de­ren Mit­tel­feld auf Platz 12 von 47 Startern.

Am Sams­tag schlu­gen sich Jakob Hetz und Chri­sti­na Albrecht in ihren Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­den der Recur­ve­klas­sen eben­falls her­vor­ra­gend. Jakob Hetz wur­de im Vor­kampf Zwei­ter mit 577 von 600 mög­li­chen Rin­gen, Albrecht Vier­te mit 543 Rin­gen. Sou­ve­rän zogen Bei­de in das anschie­ßen­de Final­schie­ßen ein. Hier schied Jakob Hetz über­ra­schend und unglück­lich bereits im Vier­tel­fi­na­le aus und wur­de 7. der Gesamt­wer­tung. Chri­sti­na Albrecht erreich­te durch ein star­kes 6:0 im Vier­tel­fi­na­le das fol­gen­de Halb­fi­na­le Hier trat sie gegen die spä­te­re Baye­ri­sche Mei­ste­rin Lau­ra Scher­ler an und hat­te im Ste­chen mit einem Ring das Nach­se­hen. Im fol­gen­den „klei­nen Fina­le“ um die Bron­ze­me­dail­le schei­ter­te sie lei­der knapp mit 6:4 Punk­ten und wur­de in der Gesamt­wer­tung Vierte.

Das Ergeb­nis der Reu­ther kom­plet­tier­te am Sonn­tag Lui­sa Oester in der Schü­ler­klas­se A. Bei ihrem Debüt an einer Lan­des­mei­ster­schaft erkämpf­te sie sich durch ihre Lei­stung einen beacht­li­chen 10 Platz.

Bei den in vier Wochen fol­gen­den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten, die eben­falls in Mün­chen aus­ge­tra­gen wer­den, wer­den die Kar­ten für die Reu­ther Bogen­schüt­zen neu gemischt.