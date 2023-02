Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Erlan­gen / Poli­zei­prä­si­di­um Mittelfranken

Mut­maß­li­chen Ein­bre­cher festgenommen

Erlan­gen (ots) – Am Diens­tag­mor­gen (14.02.2023) brach ein Mann in den Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Erlan­ger Westen ein und flüch­te­te. Der Tat­ver­däch­ti­ge konn­te im Rah­men der Fahn­dung fest­ge­nom­men werden.

Gegen 07:30 Uhr such­te ein Anwoh­ner die Räum­lich­kei­ten im Kel­ler des Mehr­par­tei­en­hau­ses in der Schwa­ben­stra­ße auf und über­rasch­te dabei einen Ein­bre­cher auf fri­scher Tat. Die­sem gelang zunächst die Flucht in Rich­tung des Erlan­ger West­ba­des. Der Anwoh­ner nahm zusam­men mit einem Pas­san­ten die Ver­fol­gung des Man­nes auf. Wäh­rend­des­sen ver­stän­dig­ten sie die Polizei.

Alar­mier­te Strei­fen­be­sat­zun­gen der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt sowie wei­te­rer Dienst­stel­len konn­ten den 29-Jäh­ri­gen weni­ge Stra­ßen vom Tat­ort ent­fernt loka­li­sie­ren und schließ­lich unter Ein­satz eines Poli­zei­hun­des fest­neh­men. Hier­bei wur­de der Mann leicht ver­letzt und im Nach­gang medi­zi­nisch versorgt.

Da der Tat­ver­däch­ti­ge im Rah­men sei­ner Flucht unter ande­rem durch die Reg­nitz geschwom­men war, wur­de die Absu­che des Flucht­we­ges nach Die­bes­gut mit Hil­fe der Feu­er­wehr Erlan­gen vor­ge­nom­men. Hier­bei konn­te eine Tasche mit mut­maß­li­chem Die­bes­gut sicher­ge­stellt werden.

Das Fach­kom­mis­sa­ri­at der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei hat die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nom­men. Der 29-Jäh­ri­ge muss sich nun unter ande­rem wegen des Ver­dachts des beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls ver­ant­wor­ten. Inwie­fern er für wei­te­re Ein­brü­che in Betracht kommt, ist der­zeit Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Die Staats­an­walt­schaft Erlan­gen stell­te Haft­an­trag. Der Tat­ver­däch­ti­ge wird mor­gen dem Ermitt­lungs­rich­ter zur Prü­fung der Haft­fra­ge vorgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Auf Pan­nen-Pkw aufgefahren

Kalch­reuth – Am Mon­tag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein Nürn­ber­ger mit sei­nem Pkw die B 4 in Rich­tung Erlan­gen. Auf Höhe Groß­gründ­lach kam des­sen Pkw auf­grund einer Pan­ne am rech­ten Fahr­bahn­rand zum Ste­hen. Der Fahr­zeug­füh­rer stieg aus dem Pkw aus, unter­ließ es jedoch, den Pkw ord­nungs­ge­mäß abzu­si­chern. Eine in die glei­che Rich­tung fah­ren­de Nürn­ber­ge­rin über­sah den Pan­nen-Pkw und fuhr fron­tal auf die­sen auf. Die Nürn­ber­ge­rin wur­de durch den Zusam­men­stoß glück­li­cher­wei­se nur leicht­ver­letzt und wur­de mit dem Ret­tungs­dienst zur ambu­lan­ten Behand­lung in ein Kran­ken­haus ver­bracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von ca. 6000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Wei­ter­fahrt muss­te unter­bun­den werden

Grems­dorf – Am Mon­tag­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Höch­stadt einen 21- jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis ERH mit sei­nem Mer­ce­des. Im Rah­men der Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit stell­ten die Beam­ten dro­gen­be­ding­te Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Ein Vor­test bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten, sodass eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durch­ge­führt wer­den muss­te. Folg­lich muss­te auch die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wer­den. Sofern die Blut­un­ter­su­chung den Ver­dacht bestä­tigt, erwar­ten den 21- Jäh­ri­gen ein Buß­geld von min­de­stens 500.- Euro, sowie ein Monat Fahrverbot.