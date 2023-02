Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

11-Jäh­ri­ger ver­sucht Kar­ten­spiel zu stehlen

COBURG. Ein Kar­ten­spiel im Wert von neun Euro ver­such­te am Mon­tag­nach­mit­tag ein 11-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg in einer Dro­ge­rie in der Spi­tal­gas­se zu stehlen.

Der Schü­ler nahm um 13.30 Uhr das Kar­ten­spiel aus dem Regal, ent­fern­te die Ver­packung und ver­such­te den Laden zu ver­las­sen, ohne die Kar­ten an der Kas­se zu zah­len. Der Dieb­stahls­ver­such fiel aller­dings einer Ver­käu­fe­rin der Dro­ge­rie auf. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men sich dem Jun­gen an und brach­ten Ihn zunächst mit auf die Dienst­stel­le. Dort wur­de er an sei­ne Mut­ter über­ge­ben. Die Beam­ten ermit­teln wegen Ladendiebstahls.

Ein­bruch auf Baustelle

COBURG. Ohne Beu­te flüch­te­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de Ein­bre­cher von einer Bau­stel­le im Cobur­ger Stadt­teil Bertelsdorf.

Wäh­rend des Wochen­en­des bra­chen die bis dato Unbe­kann­ten an zwei Con­tai­nern die Vor­hän­ge­schlös­ser auf. Offen­sicht­lich wur­den die Ein­bre­cher nicht fün­dig und ver­lie­ßen, ohne etwas gestoh­len zu haben, den Tat­ort. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­de­ren schwe­ren Fall des Dieb­stahls und bit­ten unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gefähr­li­ches Überholmanöver

Großheirath/​B289: Am 14.02.2023, gegen 13.15 Uhr, über­hol­te ein wei­ßer BMW oder Audi aus dem Zulas­sungs­be­zirk Coburg trotz Über­hol­ver­bot meh­re­re Fahr­zeu­ge auf der B289 zwi­schen der A73 und der B4 in Fahrt­rich­tung Coburg. Auf­grund der gefähr­li­chen Fahr­wei­se muss­te eine im Gegen­ver­kehr fah­ren­de Audi­fah­re­rin aus dem Land­kreis Lich­ten­fels in den Ver­zö­ge­rungs­strei­fen zur CO12 aus­wei­chen, um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den. Die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt nun wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und sucht in die­sem Zusam­men­hang nach wei­te­ren Zeu­gen. Ins­be­son­de­re wer­den die Insas­sen der über­hol­ten Fahr­zeu­ge gebe­ten sich unter 09561/645–0 mit der sach­be­ar­bei­ten­den Dienst­stel­le in Ver­bin­dung zu setzen.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Schock­an­ruf: Frau über­gibt Wert­sa­chen an Betrüger

REHAU, LKR. HOF. Am Diens­tag­nach­mit­tag fiel eine arg­lo­se Frau aus Rehau auf hin­ter­häl­ti­ge Tele­fon­be­trü­ger rein. Die Dame über­gab einer Unbe­kann­ten nach einem Schock­an­ruf ihre Wert­ge­gen­stän­de. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht Zeu­gen der Geld­über­ga­be in der Goethestraße.

Am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 14 Uhr, erhielt die 83-Jäh­ri­ge einen Anruf, bei wel­chem ihr die übli­che Geschich­te von einem töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall, den ihre Toch­ter ver­ur­sacht haben soll, vor­ge­setzt wur­de. Um die Toch­ter vor dem Gefäng­nis zu bewah­ren, sei nun eine hohe Kau­ti­on fäl­lig. Die Täter beor­der­ten die Frau zu einem Kre­dit­in­sti­tut in der Goe­the­stra­ße in Rehau. Dort über­gab sie gegen 15.30 Uhr die Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert einer nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Sum­me aus ihrem Auto her­aus an eine weib­li­che Abholerin.

Die Geld­ab­ho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

Zir­ka 160 Zen­ti­me­ter groß

Etwa 35 Jah­re alt

Kor­pu­len­te Statur

Trug ein bun­tes Kopf­tuch und einen dunk­len Mantel

Wer sach­dien­li­che Anga­ben, ins­be­son­de­re zur Geld­über­ga­be, der Iden­ti­tät der Geld­ab­ho­le­rin und even­tu­el­ler Täter­fahr­zeu­ge machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Kri­po Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Lada ange­fah­ren

Küps: In der Bahn­hof­stra­ße kam es in der Zeit von Sonn­tag auf Mon­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Der Hal­ter eines Pkw Lada hat­te sein Fahr­zeug auf Höhe des Anwe­sens Nr. 10 geparkt und fest­ge­stellt, dass jemand das Fahr­zeug beim Vor­bei­fah­ren tou­chiert und hier­bei den lin­ken Außen­spiel beschä­digt hat. Vom Scha­dens­ver­ur­sa­cher fehlt jede Spur. Der Scha­den am Pkw beläuft sich auf etwa 100,- Euro.

Wer hat den Mitsu­bi­shi zerkratzt?

Kro­nach: In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de ein in der Kreuz­berg­stra­ße gepark­ter Mitsu­bi­shi beschä­digt. Der Pkw war geparkt und wur­de im Bereich der Bei­fah­rer­sei­te mit ver­mut­lich einem Schlüs­sel bzw. spit­zen Gegen­stand zer­kratzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei ca. 1000,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Brand eines Dachstuhls

SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Der Brand eines Wohn­hau­ses in Selb beschäf­tig­te am Mon­tag­abend zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te von Poli­zei, Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst. Inzwi­schen ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zur unkla­ren Brandursache.

Am Mon­tag­abend, 21.20 Uhr, wähl­ten Zeu­gen den Not­ruf, als sie das Feu­er im Dach­ge­schoß eines Wohn­hau­ses in der Först­erstra­ße bemerk­ten. Kräf­te der Poli­zei, der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren und des Ret­tungs­dien­stes eil­ten zum Brand­ort. Die Flam­men droh­ten auf die angren­zen­den Häu­ser über­zu­grei­fen, was die ein­ge­setz­ten Feu­er­wehr­leu­te erfolg­reich ver­hin­der­ten. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Bewoh­ner unver­sehrt. Sie ver­brach­ten die Nacht in der Schul­turn­hal­le, da das Gebäu­de auf­grund des Bran­des nicht mehr bewohn­bar war. Der Scha­den bewegt sich im nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Euro­be­reich. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat nun die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.