Der Schlacht­hof Kulm­bach geht neue Wege: zusam­men mit der Bernd-Tön­nies-Stif­tung wird dort die welt­weit erste Heli­um-Betäu­bungs­an­la­ge instal­liert, die eine tier­wohl-gerech­te­re und sanf­te Art der Tier­be­täu­bung ermög­licht. Die letz­ten Arbei­ten erfol­gen der­zeit; noch in die­sem Jahr könn­te – nach Frei­ga­be durch die Kon­troll­be­hör­den – mit dem Test­be­trieb begon­nen werden.

Zugleich den­ken die Ver­ant­wort­li­chen des städ­ti­schen Schlacht­ho­fes in Kulm­bach noch grö­ßer. „Auf­grund des Zeit­gei­stes und der füh­ren­den Rol­le Kulm­bachs als Lebens­mit­tel­stand­ort haben wir poten­ti­el­le Zukunfts­mo­del­le für unse­ren Schlacht­hof dis­ku­tiert“, blickt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann zurück. „Zusam­men mit Schlacht­hof­lei­ter Dirk Grühn haben wir dann das Pro­jekt einer Bio-Regio-Fleisch­ma­nu­fak­tur, einem glä­ser­nen Schlacht­hof, ent­wickelt. Regio­na­li­tät, Trans­pa­renz und die enge Zusam­men­ar­beit mit For­schung und Wis­sen­schaft sind die drei ele­men­ta­ren Säu­len die­ser Idee.“

Da das Vor­ha­ben nach ersten Schät­zun­gen im zwei­stel­li­gen Mil­lio­nen­be­reich liegt, ist die Stadt Kulm­bach auf För­de­run­gen ange­wie­sen. Bereits im Jahr 2021 stell­ten Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner, Land­rat Klaus Peter Söll­ner und 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok des­halb das Pro­jekt im Bun­des­land­wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um beim dama­li­gen Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tär Uwe Fei­ler vor.

Im Sep­tem­ber 2021 war die Baye­ri­sche Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber zu Gast am Schlacht­hof Kulm­bach und sicher­te ent­spre­chen­de För­der­mög­lich­kei­ten zu, sofern auch die Bun­des­re­gie­rung Gel­der für das Pro­jekt bereitstelle.

Um auch bei der neu­en Bun­des­re­gie­rung für das Vor­ha­ben zu wer­ben, lud Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Dr. Ophe­lia Nick vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft zu einer Besich­ti­gung des Schlacht­ho­fes ein. Am gest­ri­gen Mon­tag kam die Grü­nen-Poli­ti­ke­rin mit zwei Refe­ren­tin­nen nach Kulm­bach und wur­de von einer Viel­zahl an poli­ti­schen Ver­tre­tern will­kom­men geheißen.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann begrüß­te die Staats­se­kre­tä­rin und skiz­zier­te die schwie­ri­gen Rah­men­be­din­gun­gen, die zum Han­deln und Neu­den­ken auf­ru­fen. Zugleich ver­wies er auch auf die Pilot­an­la­ge zur Heli­um­be­täu­bung, die bereits im Schlacht­hof steht. „Wir reden hier von zwei zukunfts­wei­sen­den Pro­jek­ten. Mit Heli­um gehen wir gänz­lich neue Wege im Bereich der Tier­be­täu­bung, auf der ande­ren Sei­te haben wir noch mehr vor und möch­ten mit unse­rer Bio-Regio-Fleisch­ma­nu­fak­tur ein Leucht­turm­pro­jekt für ganz Deutsch­land rea­li­sie­ren“, führ­te der Ober­bür­ger­mei­ster ein.

Land­rat Klaus Peter Söll­ner unter­strich die Rol­le Kulm­bachs als Lebens­mit­tel­stand­ort: „Mit über 3.000 Beschäf­tig­ten in der Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on und –ver­ar­bei­tung macht Kulm­bach sei­ner Rol­le als Lebens­mit­tel­zen­trum alle Ehre. Einen wesent­li­chen Bei­trag hier­zu lei­stet der Schlacht­hof in Kulm­bach, eine Basti­on für Direkt­ver­mark­ter in der Regi­on. Wir müs­sen alle poli­ti­schen Kräf­te bün­deln, um den Schlacht­hof kri­sen­fest und inno­va­tiv in die Zukunft zu füh­ren“, so Söllner.

Schlacht­hof­lei­ter Dirk Grühn stell­te dar­auf­hin die Plä­ne einer Bio-Regio-Fleisch­ma­nu­fak­tur vor. Die Visi­on: Ein Neu­bau des Kulm­ba­cher Schlacht­ho­fes, trans­pa­rent gestal­tet, um Besu­chern und Gästen die Arbeit anschau­lich dar­zu­stel­len – ange­fan­gen bei der Betäu­bung der Tie­re bis hin zur Fleisch­ver­ar­bei­tung. Dies kann eine gro­ße Bedeu­tung für den Lebens­mit­tel­stand­ort Kulm­bach haben. Mit der Ansie­de­lung der Fakul­tät VII für Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth in Kulm­bach ist die Stadt um eine wei­te­re Ein­rich­tung im Rah­men der Lebens­mit­tel­for­schung berei­chert wor­den. Die glä­ser­ne Manu­fak­tur kann her­vor­ra­gend in die künf­ti­gen Stu­di­en­gän­ge ein­ge­bun­den wer­den und die Stu­di­en­in­hal­te in einer bis­her noch nicht mög­li­chen Nähe und Anschau­lich­keit verdeutlichen.

Auch das hier ansäs­si­ge Max-Rub­ner-Insti­tut und die Fach­hoch­schu­le Wei­hen­ste­phan-Tries­dorf wer­den von einer Bio-Regio-Fleisch­ma­nu­fak­tur pro­fi­tie­ren. Die Zusam­men­ar­beit kann in den Berei­chen Leh­re, Ent­wick­lung und For­schung noch wei­ter inten­si­viert werden.

Mit der Betäu­bung durch Heli­um wird in Sachen Tier­wohl ein revo­lu­tio­nä­rer Schritt erfol­gen, der welt­weit sei­nen Ursprung in Kulm­bach haben wird. Im glä­ser­nen Schlacht­hof kann sich ein jeder selbst von den Abläu­fen einen Ein­druck machen.

Ein Hof­la­den, direkt am Schlacht­hof­ge­län­de, soll den Kun­den ein regio­na­les Ein­kau­fen ermög­li­chen – Pro­duk­te aus der gan­zen Regi­on, aber in erster Linie Fleisch aus dem Schlacht­hof sol­len dort ange­bo­ten werden.

Auch das Ange­bot an sich soll ver­grö­ßert wer­den. Den Pro­du­zen­ten und Land­wir­ten soll ein Rund­um-Sorg­los-Paket ange­bo­ten wer­den. Das beginnt bei der Abho­lung der Tie­re und endet bei der Her­stel­lung der Wurst. Unter­stützt wird die­ses Vor­ha­ben durch die Anschaf­fung einer mobi­len Schlacht­ein­heit zur Schlach­tung auf der Wei­de oder dem Betrieb. So umgeht man den für die Tie­re sehr stres­si­gen Trans­port und kann Stress­hor­mo­ne im Fleisch vermeiden.

„Durch neue Mög­lich­kei­ten in der Wei­ter­ver­ar­bei­tung des Flei­sches möch­ten wir Gemein­schafts­kü­chen, Kan­ti­nen und Gastro­no­mie mit regio­na­len Bio-Pro­duk­ten belie­fern. Dies stellt eine deut­li­che Ver­grö­ße­rung unse­res bis­he­ri­gen Ange­bo­tes dar und kommt dem Wunsch nach regio­na­len, fair gehan­del­ten und pro­du­zier­ten Lebens­mit­teln deut­lich ent­ge­gen. All die­se Teil­be­rei­che beinhal­tet die ange­streb­te Bio-Regio Fleisch­ma­nu­fak­tur“, erläu­ter­te Schlacht­hof­lei­ter Grühn.

Die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin zeig­te sich begei­stert von den Ent­wick­lun­gen am Kulm­ba­cher Schlacht­hof: „Die regio­na­len Wert­schöp­fungs­zen­tren müs­sen wei­ter unter­stützt wer­den. Der Schlacht­hof Kulm­bach ist ein sol­ches und kann mit sei­ner Idee einer Bio-Regio-Fleisch­ma­nu­fak­tur vie­len ande­ren Schlacht­hö­fen Vor­bild sein“, so Dr. Ophe­lia Nick. Sie dank­te den Ver­ant­wort­li­chen für den lei­den­schaft­li­chen Ein­satz für Inno­va­tio­nen in der regio­na­len Pro­duk­ti­on und Ver­ar­bei­tung und sicher­te zu, das aus­ge­ar­bei­te­te Kon­zept im Bun­des­land­wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um den zustän­di­gen Stel­len vorzulegen.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann über­reich­te der Bun­des­po­li­ti­ke­rin dar­auf­hin die ent­spre­chen­den Unter­la­gen und bedank­te sich mit einem Prä­sent­korb für den Besuch und den gemein­sa­men Aus­tausch. Abschlie­ßend trug sich Dr. Ophe­lia Nick in das Gäste­buch der Stadt Kulm­bach ein.