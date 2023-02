Glücks­rad mit attrak­ti­ven Preisen

Vie­le Men­schen in Bay­ern ver­dan­ken frei­wil­li­gen Blut­spen­de­rin­nen und Blut­spen­dern ihr Leben. Das Rote Kreuz bie­tet Lebens­ret­te­rin­nen und Lebens­ret­tern im Febru­ar rund 300 Gele­gen­hei­ten zur Blut­spen­de in ganz Bay­ern. Ein ganz beson­de­rer Blut­spen­de­ter­min fin­det dabei am kom­men­den Rosen­mon­tag in der Lich­ten­fel­ser Stadt­hal­le statt.

Neben der übli­chen Spen­der­ver­pfle­gung gibt es bei die­sem Ter­min Faschings­krap­fen. Um die Blut­spen­de noch attrak­ti­ver und unter­halt­sa­mer zu machen, haben beim Blut­spen­de-Ter­min in Lich­ten­fels alle Spen­de­rin­nen und Spen­der die Chan­ce auf attrak­ti­ve Sach­prei­se am Glücks­rad. „Unse­ren Spen­de­rin­nen und Spen­dern wol­len wir immer wie­der etwas Beson­de­res bie­ten. Schließ­lich soll der Besuch unse­rer Blut­spen­de-Ter­mi­ne nicht nur sinn­voll sein, son­dern auch Freu­de berei­ten“, erläu­tert Rose­ma­rie Göh­ring vom BRK-Kreis­ver­band Lich­ten­fels, die gemein­sam mit ihrem Team aus ehren­amt­li­chen Rot­kreuz-Hel­fe­rin­nen und ‑Hel­fern für die Spen­der-Betreu­ung zustän­dig ist. Sie wer­den auch in die­sem Jahr den Ter­min wie­der mit tol­len Ver­klei­dun­gen durch­füh­ren. „Ger­ne kön­nen sich die Spen­de­rin­nen und Spen­der auch ver­klei­den. Die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer sind gespannt, mit wel­chen Kostü­mie­run­gen der Blut­spen­de­ter­min besucht wird“, so Rose­ma­rie Göh­ring wei­ter. Der när­ri­sche Blut­spen­de­ter­min fin­det am kom­men­den Rosen­mon­tag, 20.02.2023, von 15:00 bis 20:00 Uhr in der Stadt­hal­le Lich­ten­fels statt.

Wäh­rend der Faschings­fe­ri­en erhal­ten zudem alle Spen­de­rin­nen und Spen­der als klei­nes Dan­ke­schön eine Brot­do­se des BRK-Blut­spen­de­dien­stes. Beim Blut­spen­de­ter­min am Rosen­mon­tag in Lich­ten­fels und am Don­ners­tag, 23.03.2023 von 17:00 bis 20:00 Uhr, in Hoch­stadt kön­nen sich die Blut­spen­de­rin­nen und –spen­der auf ihre Brot­box freuen.

Blut spen­den kann jeder gesun­de Mensch ab dem 18. Geburts­tag bis einen Tag vor dem 73. Geburts­tag. Erst­spen­der kön­nen bis zum Alter von 64 Jah­ren Blut spen­den. Zwi­schen zwei Blut­spen­den muss ein Min­dest­ab­stand von 56 Tagen lie­gen. Zur Blut­spen­de mit­zu­brin­gen ist unbe­dingt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis wie Per­so­nal­aus­weis, Rei­se­pass oder Füh­rer­schein (jeweils das Ori­gi­nal) und der Blut­spen­de­aus­weis. Bei Erst­spen­dern genügt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den und eine mög­lichst rei­bungs­lo­se Ter­m­in­durch­füh­rung zu ermög­li­chen, wer­den Spen­de­wil­li­ge um Online-Ter­min­re­ser­vie­rung auf www​.blut​spen​de​dienst​.com gebe­ten. Selbst­ver­ständ­lich ist die Blut­spen­de auch ohne vor­he­ri­ge Ter­min­re­ser­vie­rung mög­lich, gege­be­nen­falls ist hier jedoch mit War­te­zei­ten zu rechnen.

Spen­de­wil­li­ge mit grip­pa­len oder Erkäl­tungs-Sym­pto­men wer­den nicht zur Spen­de zulas­sen. Hygie­ne­kon­zep­te und infek­ti­ons­däm­men­de Maß­nah­men wer­den kon­ti­nu­ier­lich über­prüft und ent­spre­chend ange­passt. Wegen des rück­läu­fi­gen Infek­ti­ons­ge­sche­hens ent­fällt auf allen ange­bo­te­nen Blut­spen­de­ter­mi­nen des BRK-Blut­spen­de­dien­stes die Ver­pflich­tung zum Tra­gen eines Mund-Nasen-Schut­zes. Wer mehr über das Blut­spen­de­we­sen erfah­ren möch­te, kann sich auf den Inter­net­sei­ten www​.kvlich​ten​fels​.brk​.de und www​.blut​spen​de​dienst​.com infor­mie­ren. Ger­ne steht als Ansprech­part­ner auch der zustän­di­ge Mit­ar­bei­ter des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels, Herr Lukas Schä­fer, unter 09571 / 95 90–32 und per Mail an schaefer@​kvlichtenfels.​brk.​de zur Verfügung.

Die näch­sten BRK-Blut­spen­de­ter­mi­ne im Land­kreis Lichtenfels: