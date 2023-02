Wegen der Faschings­um­zü­ge in Bam­berg, Mem­mels­dorf, Ste­gau­rach und Hall­stadt müs­sen die Stadt­bus­se am kom­men­den Wochen­en­de, Rosen­mon­tag und Faschings­diens­tag Umlei­tun­gen neh­men und kön­nen zeit­wei­se nicht alle Hal­te­stel­len bedie­nen. Außer­dem kann es zu Abwei­chun­gen vom Fahr­plan kommen.

Faschings­zug in der Gar­ten­stadt am Sams­tag, 18.02.2023

Die Bus­se der Linie 901 kön­nen die Hal­te­stel­len „Kuni­gun­den­kir­che“, „Hans-Mor­per-Str.“, „Spinn­sey­er“ und „Gar­ten­stadt Schu­le“ zwi­schen 13 Uhr und ca. 15 Uhr nicht bedie­nen. Der Zustieg erfolgt an den Hal­te­stel­len „Seins­heim­str.“ und „Stauf­fen­berg­stra­ße“.

Die Linie 915 endet zwi­schen 13 Uhr und 15 Uhr an der Hal­te­stel­le „Haupts­moor­str. Nord“. Die Hal­te­stel­len „See­hof­str.“, „Gar­ten­stadt Schu­le“, „Kuni­gun­den­kir­che“, „Greif­fen­berg­str.“ und „Adolf-Wäch­ter- Str.“ ent­fal­len. Der Zustieg in Rich­tung Zen­trum erfolgt an den Hal­te­stel­len „Haupts­moor­str. Nord“ und „Brei­ten­au“.

Faschings­um­zug in Mem­mels­dorf am Sonn­tag, 19.02.2023

Alle Fahr­ten der Linie 907 ab Bam­berg enden zwi­schen 13 Uhr und vor­aus­sicht­lich 16 Uhr an der eigens ein­ge­rich­te­ten Ersatz­hal­te­stel­le in der Bam­ber­ger Stra­ße in Mem­mels­dorf (nähe Tank­stel­le). Hier erfolgt auch der Zustieg zur Rück­fahrt zu den Abfahrts­zei­ten 13:50 Uhr, 14:50 Uhr und 15:50 Uhr. Die Hal­te­stel­len „Mem­mels­dorf Markt“ bis „Dro­sen­dorf Staats­stra­ße“ sowie „Dro­sen­dorf Staats­stra­ße“ bis „Am Mühl­bach“ kön­nen nicht bedient werden.

Faschings­um­zug in Ste­gau­rach am Sonn­tag, 19.02.2023

Die Fahr­ten der Linie 912 enden zwi­schen 13 Uhr und 15 Uhr an der Hal­te­stel­le „Ste­gau­rach Kreuz am Wei­her“ (Hal­te­stel­le in Rich­tung Stadt­mit­te). In Fahrt­rich­tung Ste­gau­rach kön­nen die Hal­te­stel­len „Debring Mit­te“ sowie „Aurach­tal Apo­the­ke“ bis „Dellern“ nicht bedient wer­den. In Fahrt­rich­tung Bam­berg ent­fal­len alle Hal­te­stel­len bis zur Hal­te­stel­le „Kreuz am Wei­her“. Die Rück­fahr­ten begin­nen um 13:49 Uhr bzw. 14:49 Uhr ab „Debring Mitte“.

Faschings­um­zug in Hall­stadt am Mon­tag, 20.02.2023

Wäh­rend der Auf­stel­lung des Faschings­um­zu­ges kön­nen ab ca. 11:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr von Hall­stadt Ost kom­mend die Hal­te­stel­len „Hall­stadt Bahn­hof“ bis „Königs­müh­le“ nicht bedient wer­den. Am Bahn­hof wird in die­ser Zeit eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Kapel­len­stra­ße ein­ge­rich­tet. Von 13:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr kann die Linie 904 Hall­stadt nicht bedie­nen. Die Fahr­ten, die zwi­schen 13:00 und 15:00 Uhr am ZOB star­ten, enden an den Hal­te­stel­len „Zoll­haus“ bzw. „ERTL-Zen­trum“. Die Rück­fahr­ten in Rich­tung ZOB begin­nen zu den fahr­plan­mä­ßi­gen Zei­ten an die­sen Haltestellen.

Faschings­um­zug in Bam­berg am Diens­tag, 21.02.2023

Auf­grund der Sper­rung wei­ter Tei­le der Innen­stadt müs­sen alle am ZOB begin­nen­den Bus­li­ni­en umge­lei­tet wer­den. Fol­gen­de 3 Hal­te­stel­len und Strecken­ab­schnit­te kön­nen im ange­ge­be­nen (vor­aus­sicht­li­chen) Zeit­raum nicht bedient werden:

Zeit­raum Haltestelle/​Streckenabschnitt Linie 13.30 – 15.30 Uhr ZOB Alle Lan­ge Str. – Markusplatz/​Markusstr. 904, 906, 910, 915, 916 Mar­kus­str. bis Jakobs­berg (stadt­aus­wärts) 910 Jakobs­berg bis Wil­densorg Mit­te (Rich­tung Wildensorg) 910 Mar­kus­str. – Schwein­fur­ter Str 916 Stadt­wer­ke (stadt­aus­wärts) 904, 915 Luit­pold­str. meh­re­re Schön­leins­platz meh­re­re Syn­ago­gen­platz – Hain – Ottoheim 909 (Linie ent­fällt komplett) 13 – 15.30 Uhr ZOB – Nürn­ber­ger Str. – Jahnstr. 921 (Linie ent­fällt komplett) 11.30 – 15.30 Uhr Mußstr./Konzerthalle 906

Zwi­schen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr begin­nen und enden die Lini­en­fahr­ten auf­grund der Sper­rung des ZOB an fol­gen­den Haltestellen:

Wil­helms­platz (Ersatz­hal­te­stel­le Wil­helm­str. in Rich­tung Marienbrücke)

901 (Ri. Gartenstadt)

(Ersatz­hal­te­stel­le Wil­helm­str. in Rich­tung Marienbrücke) 901 (Ri. Gartenstadt) Wil­helms­platz (Hal­te­stel­le Wilhelmstr.)

901 (Ri. Kli­ni­kum), 913, 930

(Hal­te­stel­le Wilhelmstr.) 901 (Ri. Kli­ni­kum), 913, 930 Wil­helms­platz (Ersatz­hal­te­stel­le vor dem Gerichtsgebäude)

905, 920, 922

(Ersatz­hal­te­stel­le vor dem Gerichtsgebäude) 905, 920, 922 Schil­ler­platz (Ersatz­hal­te­stel­le)

908, 910, 912, 918

(Ersatz­hal­te­stel­le) 908, 910, 912, 918 Bahnhof/​Ludwigstr.

902, 904, 906, 907, 914, 915, 916, 923, 927, 931

902, 904, 906, 907, 914, 915, 916, 923, 927, 931 Bahnhof/​Post

911

Zwi­schen den Hal­te­stel­len Bahn­hof, Wil­helms­platz und Schil­ler­platz pen­deln die Lini­en 901 und 923.

Auf­grund der Umlei­tun­gen kann es auf allen Lini­en zu Ver­spä­tun­gen und Aus­fäl­len kom­men. Bit­te beach­ten Sie die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len, die VGN-Online­aus­kunft, die Ziel­be­schil­de­rung der Bus­se sowie die Hal­te­stel­len­ab­fol­ge auf den Moni­to­ren inner­halb der Fahrzeuge.