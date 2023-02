THUIS­BRUNNN, LKR. FORCH­HEIM. Am Diens­tag­mit­tag kam es in Thuis­brunn zu einem Brand in einer orts­an­säs­si­gen Braue­rei. Es ent­stand immenser Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Gegen 11.30 Uhr ging die Mel­dung über einen Gebäu­de­brand bei den Leit­stel­len von Feu­er­wehr und Poli­zei ein. Der Eigen­tü­mer einer orts­an­säs­si­gen Braue­rei in dem Grä­fen­ber­ger Orts­teil hat­te das Feu­er ent­deckt und den Not­ruf gewählt. Als die Ein­satz­kräf­te ein­tra­fen, stand bereits der gesam­te Dach­stuhl in Flam­men. Aus noch unkla­rer Ursa­che war in dem Gebäu­de­kom­plex, in dem sich Braue­rei und Bren­ne­rei befin­den, der Brand aus­ge­bro­chen. Durch schnel­les Han­deln der Feu­er­wehr konn­te ein Über­grei­fen auf dort gela­ger­ten Alko­hol und damit eine mög­li­che Explo­si­on ver­hin­dert wer­den. Rund eine Stun­de nach Alarm­ein­gang war das Feu­er unter Kon­trol­le und nahe­zu kom­plett gelöscht. Glück­li­cher­wei­se fan­den zum Brand­zeit­punkt kei­ne Arbei­ten in der Braue­rei statt und es gab kei­ne Ver­letz­ten. Der Sach­scha­den bewegt sich nach ersten Schät­zun­gen im mitt­le­ren sechs­stel­li­gen Euro­be­reich. Um die Brand­ur­sa­che her­aus­zu­fin­den, haben die Brand­er­mitt­ler der Kri­po Bam­berg die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Für die Dau­er des Ein­sat­zes blieb die Orts­durch­fahrt Thuis­brunn kom­plett gesperrt.