Son­der­aus­stel­lung der Arbeits­ge­mein­schaft Süd­deut­scher Frei­licht­mu­se­en vom 2. Febru­ar – 11. Juni

Unter dem Titel „Sau­ber­keit zu jeder Zeit – Hygie­ne auf dem Land“ wur­de gestern eine neue Son­der­aus­stel­lung im Ober­frän­ki­schen Bau­ern­hof­mu­se­um Klein­los­nitz eröffnet.

Die Wan­der­aus­stel­lung ist eine Gemein­schafts­pro­duk­ti­on der acht Mit­glieds­mu­se­en der Arbeits­ge­mein­schaft Süd­deut­scher Frei­licht­mu­se­en. Jedes der Muse­en hat ein Kapi­tel der Aus­stel­lung gestal­tet und in jedem wird sie auch zu sehen sein.

Bereits vor über 200 Jah­ren wur­de der Ruf nach moder­ner Hygie­ne laut. Die seit­dem ange­sto­ße­nen Ver­bes­se­run­gen rund um Was­ser­ver­sor­gung, Kör­per­pfle­ge und Hygie­ne in Haus, Hof und Stall wer­den in der Aus­stel­lung beleuch­tet. In den Teil­be­rei­chen der Aus­stel­lung geht es um Klei­dung und Wäsche­pfle­ge, Abfall­ent­sor­gung, Kochen und Vor­rats­hal­tung oder um medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung auf dem Dorf.

Hygie­ne hat uns in den letz­ten Jah­ren beschäf­tigt wie sel­ten zuvor. Aber was ist “Sau­ber­keit” und wann gilt etwas als “sau­ber”? Die­se Fra­gen stellt die Son­der­aus­stel­lung der Arbeits­ge­mein­schaft Süd­deut­scher Frei­licht­mu­se­en. Jeden­falls muss man den Anspruch auf Sau­ber­keit dif­fe­ren­ziert betrach­ten. Im Wasch­haus gel­ten ande­re Maß­stä­be als in der Apo­the­ke. Auch dar­auf geht die Aus­stel­lung ein.

Die Son­der­aus­stel­lung ist bis zum 11. Juni in Klein­los­nitz zu sehen. Danach geht sie ins Hohen­lo­her Frei­land­mu­se­um Schwä­bisch Hall – Wackershofen.