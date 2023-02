Elt­mann zeigt Cha­rak­ter und fei­ert zwei wich­ti­ge Punk­te im Kampf um die Meisterschaft

Nur eine Woche nach der schmerz­haf­ten Nie­der­la­ge gegen den TSV Gra­fing war der VC Elt­mann am ver­gan­ge­nen Sams­tag in Regens­burg gefor­dert. Beim Team der Donau Vol­leys woll­te das Team um Coach Kranz zurück in die Erfolgs­spur fin­den und den spiel­frei­en Kon­tra­hen­ten aus Gra­fing mit einem Aus­wärts­sieg wei­ter unter Druck set­zen. Die­ses Ziel konn­te man durch ein 3:2 Sieg zwar nur teil­wei­se errei­chen, trotz­dem ste­hen am Ende zwei wich­ti­ge Punk­te, die dafür sor­gen, dass der VCE wei­ter­hin alles in der eige­nen Hand hat. „Natür­lich hät­ten wir ger­ne die vol­le Punkt­zahl mit nach Hau­se genom­men. Wenn man sich aber den Spiel­ver­lauf und unse­re Lei­stung anschaut, müs­sen wir am Ende mit den zwei Punk­ten zufrie­den sein und kön­nen froh sein, nicht ver­lo­ren zu haben.“, ana­ly­siert der Trai­ner die Lei­stung sei­nes Teams.

Im Ver­gleich zur Heim­nie­der­la­ge gegen den TSV Gra­fing rotier­te das Trai­ner­team gleich auf zwei Posi­tio­nen und Wer­ner und Medu­ric star­te­ten für Sta­nic und Nowak. Gleich zu Spiel­be­ginn deu­te­te sich an, dass die Donau Vol­leys heu­te nichts unver­sucht las­sen soll­ten, um den Tabel­len­füh­rer zu ärgern bezie­hungs­wei­se ihre auf­stei­gen­de Form in einen Sieg umzu­mün­zen. So star­te­ten die Gast­ge­ber furi­os in die Par­tie, erkämpf­ten sich Punkt für Punkt und pro­fi­tier­ten zudem von eini­gen Feh­lern der Gäste aus Elt­mann. Über die Spiel­stän­de von 5:10 und 17:23 wuchs der Vor­sprung kon­ti­nu­ier­lich an, sodass der erste Satz unge­fähr­det mit 25:18 an die Haus­her­ren ging.

Im zwei­ten Satz reagier­te Kranz auf die schwa­che Vor­stel­lung sei­ner Mann­schaft. Für Wer­ner und Kes­sel star­te­ten nun Rich­ter und Nowak. Mit die­sem Wech­sel kehr­te zunächst etwas mehr Ruhe in das Spiel des VCE zurück und die Rou­ti­ne der bei­den Ver­einsur­ge­stei­ne wirk­te sich schnell sehr posi­tiv auf das Spiel­ge­sche­hen des Tabel­len­füh­rers aus. Kla­re Kom­mu­ni­ka­ti­on auf dem Feld, weni­ger Feh­ler und eine ins­ge­samt sehr star­ke Lei­stung der gesam­ten Mann­schaft sorg­ten dafür, dass der VCE nun das Zep­ter an sich riss und den Regens­bur­ger kei­ne Chan­ce mehr ließ. Klar und auch in der Höhe ver­dient, sicher­te man sich so den Satz­aus­gleich und ent­schied den zwei­ten Spiel­ab­schnitt mit 25:16 zu sei­nen Gunsten.

Im drit­ten Satz bot sich den Zuschau­ern dann erneut das­sel­be Bild. Aller­dings nicht wie im zwei­ten, son­dern wie im ersten Spiel­ab­schnitt. Auch wenn es kei­ne per­so­nel­len Ände­run­gen beim VCE gab, wirk­te das Team wie aus­ge­wech­selt und die Spiel­wei­se erin­ner­te stark an die des ersten Sat­zes, der von einer Viel­zahl an Eigen­feh­ler und zahl­rei­chen Unkon­zen­triert­hei­ten geprägt war, die man so vom VC Elt­mann nicht gewohnt ist. „Ich hab auch kei­ne Ahnung, was da los war. Alles war total hek­tisch und wir haben nicht wirk­lich zurück ins Spiel gefun­den. Beson­ders bit­ter ist die Tat­sa­che, dass wir es nicht schaf­fen, nach einem Feh­ler das Ruder her­um­zu­rei­ßen, son­dern den Geg­ner noch stär­ker machen, indem wir noch eine dum­me Aktio­nen oben­drauf set­zen. Das darf uns so mit unse­rer Erfah­rung nicht pas­sie­ren und wir müs­sen die näch­sten Wochen dar­an arbei­ten, damit uns gegen Fried­berg nicht das­sel­be noch ein­mal pas­siert.“, ärgert sich Kapi­tän Engel nach dem Spiel über den drit­ten Satz, der mit 20:25 ver­lo­ren ging.

Im vier­ten Abschnitt folg­te dann der Wech­sel, der dem Spiel der Elt­man­ner noch­mal neu­en Auf­schwung ver­lei­hen soll­te. So wech­sel­te der etat­mä­ßi­ge Zuspie­ler Hopt auf die Posi­ti­on des Außen­an­grei­fers, wäh­rend Simu­nic für Engel in die Par­tie kam und fort­an als Zuspie­ler agier­te. Die­ser Wech­sel trug zunächst auch die erhoff­ten Früch­te und die Elt­man­ner konn­ten sich einen klei­nen Vor­sprung erar­bei­ten, sodass die Regens­bur­ger beim Stan­de von 11:14 zur ersten Aus­zeit gezwun­gen wur­den. Nach die­ser Aus­zeit droh­te das Spiel nun end­gül­tig zu Gun­sten der Regens­bur­ger zu kip­pen und die Dom­städ­ter konn­ten nur wenig spä­ter aus­glei­chen. Nach einer inten­si­ven Aus­zeit der Elt­man­ner, in der es gelang, sich noch­mal selbst zu moti­vie­ren und sich die Bedeu­tung des Spiels ins Gedächt­nis zu rufen, schaff­te es das Team ange­führt von Tops­corer Jan­nis Hopt jedoch noch­mal, alles in die Waag­scha­le zu wer­fen und den Satz mit 25:21 für sich zu entscheiden.

Somit muss­te die Ent­schei­dung also im Tie-Break fal­len und es ent­wickel­te sich ein ech­ter Vol­ley­ball­kri­mi, in dem bei­de Mann­schaf­ten um jeden Punkt kämpf­ten und sich kei­nes der bei­den Teams wirk­lich abset­zen konn­te. Auch wenn der Tabel­len­füh­rer stets mit einem oder zwei Punk­ten in Füh­rung lag, hat­ten man immer das Gefühl, dass Regens­burg hier für eine Sen­sa­ti­on sor­gen könn­te. Kurz vor Schluss zog Kranz beim 14:13 für sein Team dann noch­mals eine Aus­zeit, um die Gemü­ter zu beru­hi­gen und auf den hof­fent­lich letz­ten Punkt der Par­tie ein­zu­schwö­ren. Dies soll­te dann auch gelin­gen – nach einer sau­be­ren Annah­me von Libe­ro Kol­be und einem blitz­saube­ren Zuspiel von Simu­nic war es dann, wie soll­te es anders sein, der über­ra­gen­de Jan­nis Hopt, der das Spiel ent­schied, auf 15:13 stell­te und für den hart­um­kämpf­ten Aus­wärts­sieg der Elt­man­ner sorg­te. „Mensch, das war wirk­lich knapp. Wegen mir kann Jan­nis immer angrei­fen, dann kann ich mehr zuspie­len und viel­leicht dem­nächst auch mal einen Ball blocken.“, freut sich Bru­no Simu­nic, der mit sei­ner Ein­wechs­lung ent­schei­den­den Anteil am Sieg sei­ner Mann­schaft trug.

Für den VC Elt­mann fol­gen nun zwei spiel­freie Wochen­en­den, ehe man am 4. März um 19:30 Uhr den TSV Fried­berg zum letz­ten Heim­spiel der Sai­son in der Georg-Schä­fer-Hal­le emp­fängt. Ob der VCE dann bereits vor hei­mi­schen Publi­kum die Mei­ster­schaft gemein­sam mit sei­nen Fans fei­ern kann, hängt unter ande­rem vom Ergeb­nis der Gra­fin­ger ab, die am kom­men­den Wochen­en­de gegen Leip­zig gefor­dert sind.

Für den VC Elt­mann spiel­ten: Bru­no Simu­nic, Johan­nes Engel, Seba­sti­an Rich­ter, Maxi­mi­li­an Kol­be, Max Kes­sel, Jan­nis Hopt (MVP), Thia­go Welter, Tobi­as Wer­ner, Chri­sti­an Nowak, Gav­ra Meduric