Der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach setzt sich in Spiel 1 der Play­off – Vier­tel­fi­nal­se­rie gegen den TSV Nörd­lin­gen vor 450 Zuschau­ern in der Hans-Jung-Hal­le mit 93:57 durch.

Nach drei Wochen Spiel­pau­se seit dem letz­ten Haupt­run­den­spiel gegen die Aschaf­fen­burg Bas­kets star­te­ten für die Brei­ten­güß­ba­cher Bas­ket­bal­ler am ver­gan­ge­nen Sams­tag end­lich die Play­offs der Regio­nal­li­ga Süd­ost. Head­coach Mark Völkl berei­te­te sei­ne Mann­schaft in vie­len inten­si­ven Trai­nings­ein­hei­ten auf die Serie gegen den Tabel­len­vier­ten der Süd­grup­pe vor. Kurz­fri­stig muss­te er auf Guard Kili­an Hub­at­schek ver­zich­ten, der erkrankt zuhau­se blei­ben muss­te. Die Haus­her­ren erwisch­ten den bes­se­ren Start, lie­ßen den Ball in der Offen­si­ve gut lau­fen und tra­fen durch Wal­de, Klaus and Dip­pold ihre Wür­fe, 8:4. Für die Schwa­ben hiel­ten im ersten Spiel­ab­schnitt vor allem die bei­den Cen­ter Eich­ler und See­ber­ger dage­gen, die auch von jeweils zwei schnel­len Fouls gegen Klaus und Wag­ner pro­fi­tier­ten. So blie­ben die Gäste in der Fol­ge­zeit wei­ter dran, 18:13. Bis zum Vier­tel­en­de blieb der Vor­sprung der Gelb­schwar­zen nahe­zu kon­stant, 24:18. Beson­ders zu erwäh­nen ist, dass Nörd­lin­gens Tops­corer Stone von Dip­pold und Feu­er­pfeil her­vor­ra­gend ver­tei­digt wur­den und bis dato ohne Zäh­ler blieb.

Das zwei­te Vier­tel eröff­ne­te Dip­pold mit einem And-One. Danach gab es aller­dings einen Bruch im offen­si­ven Spiel der Gast­ge­ber, was aber nicht unbe­dingt auf Nörd­lin­gens Ver­tei­di­gung zurück­zu­füh­ren war, son­dern an den vie­len Fehl­wür­fen, die eigent­lich super her­aus­ge­spielt waren, lag. Dadurch kamen die Gäste durch Eich­ler und See­ber­ger bis zur 14. Spiel­mi­nu­te wie­der auf 27:23 her­an. Nach einer Aus­zeit von Head­coach Völkl kam die Trö­ster-Trup­pe wie­der bes­ser zurecht, obwohl sie immer noch etli­che offe­ne Wür­fe von der Drei­er­li­nie ver­ga­ben. Ange­führt von ihren Rou­ti­niers Wal­de und Schmidt erspiel­ten sich die Güß­ba­cher eine 43:34-Halbzeitführung.

Zu Beginn des drit­ten Vier­tels über­nahm Stone kurz­zei­tig für die Gäste, wor­auf Brei­ten­güß­bach aller­dings die pas­sen­de Ant­wort hat­te. Jetzt platz­te end­lich der Kno­ten von der Drei­er­li­nie und Engel und Bau­er ver­senk­ten gleich drei Distanz­wür­fe in Serie zur ersten zwei­stel­li­gen Füh­rung, 56:44. Die Defen­si­ve der Haus­her­ren stand nun exzel­lent und gestat­te­te Nörd­lin­gen in den ver­blei­ben­den fünf Spiel­mi­nu­ten des drit­ten Vier­tels gera­de ein­mal noch einen Zäh­ler. Auf der ande­ren Sei­te des Spiel­fel­des lie­ßen die Ober­fran­ken den Ball sehr gut lau­fen und erspiel­ten sich immer wie­der freie Wür­fe oder zogen Fouls, die Frei­wür­fe mit sich brach­ten. Dadurch wuchs der TSV-Vor­sprung zum Vier­tel­en­de gar auf über 20 Zäh­ler an, 67:45.

Im Schluss­ab­schnitt such­te Güß­bach schnell die Ent­schei­dung. 4 Drei­er von Engel, Feu­er­pfeil und Reich­mann sorg­ten in der 35. Spiel­mi­nu­te für die­se und eine 79:46-Führung. Bei den Schwa­ben schwan­den nun deut­lich die Kräf­te bei Stone, Eich­ler und See­ber­ger. Die Gast­ge­ber nah­men in der Fol­ge­zeit deut­lich Tem­po raus, was noch für ein paar Zäh­ler der Nörd­lin­ger sorg­te. Reich­mann mit zwei Drei­ern und Wag­ner am Brett sorg­ten schluss­end­lich für den 93:57-Endstand. Alle TSV-Spie­ler punk­te­ten, was ein­mal mehr die mann­schaft­li­che Geschlos­sen­heit unter Beweis stellt. Damit führt der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach in der Serie mit 1:0 und kann bereits am kom­men­den Sams­tag in Nörd­lin­gen die Serie für sich ent­schei­den. Ein Selbst­läu­fer wird die­se Par­tie aber keinesfalls.

Brei­ten­güß­bach: Wal­de (20), Dip­pold (14/1), Engel (14/4), Feu­er­pfeil (9/1), Reich­mann (9/3), Nies­lon (8), Schmidt (8/1), Bau­er (5/1), Wag­ner (4), Klaus (2)