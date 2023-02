Wer sich erst mit sei­nem Schul­ab­schluss­zeug­nis auf Aus­bil­dungs­platz­su­che begibt, ist meist zu spät dran. Vie­le Unter­neh­men suchen ihre zukünf­ti­gen Aus­zu­bil­den­den bereits früh­zei­tig. So wird der 17. Febru­ar mit der Über­ga­be der Zwi­schen­zeug­nis­se viel­fach zum Auf­takt für die Bewer­bungs­pha­se um einen Aus­bil­dungs­platz für das kom­men­de Jahr 2024. Auch die AOK in Bam­berg und Forch­heim star­tet jetzt ihren Bewer­bungs­pro­zess. „Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber kön­nen ihre Unter­la­gen schnell und ein­fach online unter www​.aok​.de/​s​t​e​l​l​e​n​m​a​rkt hoch­la­den“, so Ste­phan Rata­j­ski, Aus­bil­dungs­lei­ter bei der AOK in Bamberg.

Aus­bil­dung in moder­nem Unternehmen

„Eine durch­ge­hend qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Aus­bil­dung hat in unse­rem Unter­neh­men einen gro­ßen Stel­len­wert“, so Ste­phan Rata­j­ski. Die Azu­bis durch­lau­fen alle Fach­be­rei­che und Abtei­lun­gen bei der AOK und erwer­ben dadurch umfang­rei­ches Fach­wis­sen in der Kran­ken- und Pfle­ge­ver­si­che­rung. In der AOK-Direk­ti­on Bam­berg und Forch­heim unter­stüt­zen erfah­re­ne Aus­bil­de­rin­nen und Aus­bil­der den Berufs­start. Ergän­zend lernt der AOK-Nach­wuchs an ver­schie­de­nen Stand­or­ten der AOK Bay­ern wei­te­re Arbeits­ab­läu­fe ken­nen, die ihre Bera­tungs­kom­pe­tenz för­dern. „Wir legen viel Wert auf eine gute umfas­sen­de Bera­tung unse­rer Ver­si­cher­ten rund um die viel­fäl­ti­gen Lei­stun­gen und Ange­bo­te der AOK“, so Ste­phan Rata­j­ski. Spe­zi­el­le Semi­na­re zur Kun­den­be­treu­ung ver­voll­stän­di­gen die Aus­bil­dungs­in­hal­te. „Zudem för­dern wir per­sön­li­che Stär­ken und Poten­zia­le unse­rer Aus­zu­bil­den­den, bie­ten ent­spre­chen­de Ent­wick­lungs- und Qua­li­fi­zie­rungs­mög­lich­kei­ten und zei­gen viel­fäl­ti­ge beruf­li­che Per­spek­ti­ven in unse­rem Unter­neh­men auf“, ergänzt Ste­phan Ratajski.

Wer bei der AOK in Bam­berg und Forch­heim in den Beruf star­ten will, kann sich unter www​.aok​.de/​s​t​e​l​l​e​n​m​a​rkt online bewer­ben. Dort gibt es auch wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­bil­dung bei der AOK. Vor Ort kön­nen sich Berufs­star­ter infor­mie­ren bei Ste­phan Rata­j­ski unter der Ruf­num­mer 0951/9336–200 bezie­hungs­wei­se per E‑Mail an stephan.​ratajski@​by.​aok.​de.