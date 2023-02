Mit Egils Kal­ns und Fedor Kolu­paylo ver­stär­ken sich die Sel­ber Wöl­fe kurz vor Ende der Wech­sel­pe­ri­ode mit einem Let­ten und einem Deutsch-Russen.

Kurz vor Ende der Wech­sel­frist haben die Sel­ber Wöl­fe noch ein­mal auf dem Trans­fer­markt zuge­schla­gen und holen mit Egils Kal­ns einen 19-fachen let­ti­schen A‑Nationalstürmer aus der Ober­li­ga Nord. Der 31-Jäh­ri­ge gilt als tech­nisch her­vor­ra­gend aus­ge­bil­det und bringt Scoring-Qua­li­tä­ten mit ins Wolfs­ru­del. Eben­falls von der EG Diez-Lim­burg wech­selt der Deutsch-Rus­se Fedor Kolu­paylo mit DEL-Erfah­rung in die Por­zel­lan­stadt. Bei­de unter­schrei­ben einen Ver­trag bis Saisonende.

Reich­lich inter­na­tio­na­le Erfahrung

Egils Kal­ns bringt mit sei­nen 31 Jah­ren schon ordent­lich Erfah­rung mit ins Wolfs­ru­del. Nicht nur sei­ne 19 Ein­sät­ze fürs let­ti­sche A‑Nationalteam bei 12 Scor­er­punk­ten spre­chen für den Rechts­schüt­zen. Eine her­vor­ra­gen­de Aus­bil­dung erhielt der Let­te in sei­ner Geburts­stadt bei Metalurgs Lie­pa­ja. Dort mach­te Egils auch sei­ne ersten Erfah­run­gen im Her­ren­be­reich, ehe es ihn über Finn­land, Kasach­stan und wie­der zurück in Lett­land bis in die KHL ver­schlug, wo er für Dina­mo Riga 7 Par­tien in der zweit­be­sten Liga der Welt absol­vier­te. Auch in Schott­land und Polen war Egils schon in den höch­sten Ligen aktiv, ehe er nach Deutsch­land zur EG Diez-Lim­burg in die Ober­li­ga Nord wech­sel­te. Auf­fäl­lig ist, dass der Außen­stür­mer bei all sei­nen Sta­tio­nen durch­weg kon­stant gute Lei­stun­gen zeig­te und über­durch­schnitt­lich scor­te. Dies soll sich mög­lichst auch bei den Sel­ber Wöl­fen in der DEL2 so fortsetzen.

Ehe­mals unan­ge­neh­mer Geg­ner streift zukünf­tig das Wöl­fe-Tri­kot über

Fedor Kolu­paylo – das ist ein Name, den vie­le Wöl­fe-Anhän­ger noch in unan­ge­neh­mer Erin­ne­rung haben. Unan­ge­nehm aber nur des­halb, weil er beim Geg­ner – auch noch beim Erz­ri­va­len – aktiv war und dort im Angriff für ordent­lich Wir­bel gesorgt hat. In der Sai­son 2015/2016 spiel­te der damals 19-Jäh­ri­ge in der Ober­li­ga Süd bei den Bay­reuth Tigers sei­ne erste kom­plet­te Sai­son im Her­ren­be­reich und stieg mit den Wag­ner­städ­tern direkt in die DEL2 auf. Zuvor spiel­te der heu­te 26-Jäh­ri­ge, der in Novo­si­birsk das Eis­hockey­spie­len gelernt hat, für Han­no­ver, Ham­burg, Lands­hut und Kauf­beu­ren. Von Bay­reuth aus ging es in die DEL zu den Fish­town Pen­gu­ins. Zeit­gleich lief er per För­der­li­zenz auch für die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau in der DEL2 auf. Über die Sta­tio­nen Han­no­ver Scor­pi­ons und Har­zer Fal­ken ging es für den Links­schüt­zen zur EG Diez-Lim­burg, für die er gestern noch auf dem Eis stand. Ins­ge­samt kommt Fedor Kolu­paylo auf 38 DEL-Ein­sät­ze, 32 Spie­le in der DEL2, 144 Ober­li­ga-Par­tien und 21 Ein­sät­ze in der rus­si­schen VHL. Nun soll er den Sel­ber Wöl­fen zu mehr offen­si­ver Durch­schlags­kraft verhelfen.

„Wir wol­len uns absi­chern und auch den Kon­kur­renz­kampf anheizen“

Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler freut sich über sei­ne bei­den Neu­zu­gän­ge. Wäh­rend er Fedor Kolu­paylo noch aus sei­ner Bay­reu­ther Zeit in bester Erin­ne­rung hat und sehr gut weiß, was er mit dem Deutsch-Rus­sen für einen Spie­ler bekommt, hat er sich über Egils Kal­ns sehr gut infor­miert „Ich bin schon eini­ge Wochen an ihm dran und freue mich, dass es jetzt kurz vor Ende der Wech­sel­pe­ri­ode noch geklappt hat. Egils Kal­ns ist tech­nisch her­vor­ra­gend aus­ge­bil­det, bringt sehr viel Erfah­rung mit und war schon in der let­ti­schen Natio­nal­mann­schaft und in der KHL aktiv. Ich habe mich bei ver­schie­de­nen Leu­ten über ihn erkun­digt und glau­be, dass er uns jetzt in der Schluss­pha­se der Sai­son wei­ter­hel­fen kann. Wir haben mit ihm nun einen wei­te­ren Rechts­schüt­zen im Team, der sowohl im Power­play als auch im Penal­ty-Kil­ling zu über­zeu­gen weiß. Zudem hat er einen sehr guten Schuss und bringt Scoring-Qua­li­tä­ten mit.“ Die Sel­ber Wöl­fe haben somit ab sofort 5 Kon­tin­gent­spie­ler im Kader, von denen immer nur 4 pro Spiel ein­ge­setzt wer­den dür­fen. Ser­gej Waß­mil­ler erklärt die Beweg­grün­de hin­ter die­ser Ver­pflich­tung: „Wir wol­len uns auf der Kon­ti-Posi­ti­on absi­chern, falls sich noch ein­mal jemand ver­let­zen soll­te oder auch mal eine Pau­se braucht. Nahe­zu alle unse­re Kon­kur­ren­ten haben inzwi­schen 5 oder mehr Kon­tin­gent­spie­ler im Kader. Zudem scha­det es natür­lich auch nicht, wenn der Kon­kur­renz­kampf unter­ein­an­der ange­heizt wird.“

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt EG Diez Lim­burg, Ober­li­ga Nord

Egils Kal­ns

Geburts­tag: 21.04.1991

Geburts­ort: Lie­pa­ja, Lettland

Grö­ße: 1,78 m

Gewicht: 82 kg

Spie­le-Tore-Vor­la­gen-Stra­fen:

EG Diez-Lim­burg Rockets 48–24-46–51

Fedor Kolu­paylo