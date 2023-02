Vor dem bevor­ste­hen­den Spiel­pau­se geht es noch ein­mal Schlag auf Schlag für medi bay­reuth. Nur drei Tage nach dem Gast­spiel in Ham­burg war­tet am Diens­tag­abend schon die näch­ste Auf­la­ge auf das Team von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic. Zu Gast in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le hat medi bay­reuth mit den MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg dann den aktu­el­len Tabel­len­sech­sten der easy­Cre­dit BBL. Sprung­ball in der vom Nord­baye­ri­schen KURIER prä­sen­tier­ten Par­tie ist um 19:00 Uhr. Tickets sind online oder an der Abend­kas­se noch erhältlich.