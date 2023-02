Am Don­ners­tag, 16. Febru­ar 2023, fin­det an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth der Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag (HIT) statt. Schüler*innen, ihre Eltern und Lehr­kräf­te sind herz­lich ein­ge­la­den. Zukünf­ti­ge Stu­die­ren­de haben dann die Mög­lich­keit, sich umfas­send in Prä­senz am Cam­pus zu infor­mie­ren. Beim ganz­tä­gi­gen Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag kön­nen Stu­di­en­in­ter­es­sier­te alles über die mehr als 160 unter­schied­li­chen Bay­reu­ther Stu­di­en­gän­ge erfahren.

Ter­min / Zeit / Ort: Don­ners­tag, 16. Febru­ar 2023 / 9.30 bis 15.00 Uhr / Cam­pus der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Uni­ver­si­täts­stra­ße 30, 95447 Bay­reuth.

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Pro­gramm gibt es hier: www​.hit​.uni​-bay​reuth​.de

Beim Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag wird die Gele­gen­heit gebo­ten, in den Cam­pus­all­tag ein­zu­tau­chen und in zahl­rei­chen Vor­trä­gen und Pro­be­vor­le­sun­gen sowie in Gesprä­chen mit Stu­die­ren­den span­nen­de Ein­blicke in Inhal­te und Anfor­de­run­gen ein­zel­ner Stu­di­en­gän­ge zu gewin­nen. Einen gan­zen Tag lang ver­an­stal­tet die Uni­ver­si­tät Bay­reuth Pro­be­vor­le­sun­gen, Vor­trä­ge und prak­ti­sche Ver­an­stal­tun­gen auf dem Campus.

Neu ist der „Stu­di­en­wecker“: ein Fahr­plan für den Weg ins Stu­di­um. Er erin­nert an wich­ti­ge Ter­mi­ne und Fri­sten rund um die Stu­di­en­gangs­wahl, Bewer­bung, Ein­schrei­bung und den Stu­di­en­start: https://​www​.uni​-bay​reuth​.de/​s​t​u​d​i​e​n​w​e​c​k​e​r​a​n​m​e​l​d​ung

Spe­zi­ell für Lehr­kräf­te gibt es das Ange­bot, Input für den Unter­richt aus den Berei­chen Uni-Biblio­thek und Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten mit­zu­neh­men. Ver­an­stal­tungs­ort: Gebäu­de RW I, Semi­nar­raum S 61 (in Foyer-Nähe).

Über den Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­tag hin­aus ste­hen die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung zu per­sön­li­chen Gesprä­chen rund um die Stu­di­en­fach­wahl und das Stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zur Verfügung.

Hier wird das Mot­to der Uni Bay­reuth gelebt: Klar­heit durch Bil­dung! #ordoet­cla­ri­tas

Kon­takt:

Zen­tra­le Studienberatung

Uni­ver­si­tät Bayreuth

Uni­ver­si­täts­stra­ße / ZUV

95447 Bayreuth

Tele­fon: 0921 / 55–4433

E‑Mail: studienberatung@​uni-​bayreuth.​de

www​.stu​di​en​be​ra​tung​.uni​-bay​reuth​.de