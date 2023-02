Zum Auf­takt ins Wahl­jahr 2023 lud am Don­ners­tag, den 9. Febru­ar der CSU-Orts­ver­band Bam­berg Berg­ge­biet / Süd-West/ Bug zur Orts­haupt­ver­samm­lung. Neben einem Rück­blick auf die ver­gan­ge­nen zwei Jah­re und Berich­ten kom­mu­na­ler Man­dats­trä­ger stan­den auch Ehrun­gen lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der und die Neu­wahl des Vor­stands auf dem Pro­gramm. Als Orts­vor­sit­zen­der wur­de Tho­mas Leh­mann mit einem über­ra­gen­den Wahl­er­geb­nis in sei­nem Amt bestä­tigt. Er wird somit auch in den kom­men­den zwei Jah­ren die Geschicke des größ­ten CSU-Orts­ver­ban­des in Bam­berg lei­ten. In sei­ner Rede hob er her­vor, dass eine Men­schen­wür­de stär­ken­de und sichern­de Poli­tik vor allem auf Wahl­frei­heit der indi­vi­du­el­len Lebens­kon­zep­te set­ze. Der Staat müs­se hier­für Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten stär­ken und sich nicht immer wei­ter in die Sphä­re der pri­va­ten Lebens­füh­rung ein­mi­schen. Er sol­le Lei­stung beloh­nen und Lust auf Ver­ant­wor­tungs­über­nah­me för­dern. Nur eine CSU-geführ­te Lan­des­re­gie­rung kön­ne Bay­ern sicher, sta­bil und wirt­schaft­lich stark durch die­se kom­ple­xen Zei­ten füh­ren. Bay­ern sei Dank der CSU das Erfolgs­mo­dell für Deutschland.

Als Stell­ver­tre­ter ste­hen ihm künf­tig Dr. Tat­ja­na Frisk, Jan Pfa­den­hau­er und Kili­an Lieb zur Sei­te. Schatz­mei­ste­rin Edel­traud Dre­scher und Schrift­füh­re­rin Ange­li­ka Drux sind eben­falls wie­der im Vor­stand, hin­zu kommt der neue Digi­tal­be­auf­trag­te Micha­el Hagen. Kom­plet­tiert wird das Team durch die acht Bei­sit­zer Ste­fan Auxel, Dr. Ste­fan Gal­lenz, Rai­ner Giel, Isma­el Gök, Moni­ka Hoh, Dr. Sieg­fried Irl, Ambros Mahr und Heinz Rosenberg.

Der gro­ße Dank der anwe­sen­den Mit­glie­der galt dem Ehren­vor­sit­zen­den Man­fred Dre­scher, der in sei­ner Funk­ti­on als Wahl­lei­ter sou­ve­rän durch den Abend führ­te, dem Mit­glied des baye­ri­schen Land­ta­ges Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und dem Team für den Bezirks­tag Tho­mas Söder und Anne Rudel, die auf den Wahl­kampf ein­stimm­ten und zu der oft­mals außer Acht gelas­se­nen Bedeu­tung des Bezirks refe­rier­ten. Auch freut man sich auf vie­le gemein­sa­me Ver­an­stal­tun­gen in den kom­men­den Mona­ten und die tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung für die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten der Bam­ber­ger CSU.