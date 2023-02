Gute Nach­rich­ten für Forch­heim hat­te der Ver­bands­vor­sit­zen­de und Land­rat des Land­krei­ses Bad Kis­sin­gen, Tho­mas Bold, zur jüng­sten Jah­res­pres­se­kon­fe­renz des Tou­ris­mus­ver­bands Fran­ken auf der Festung Rosen­berg in Kro­nach im Gepäck: Die Stadt Forch­heim belegt beim pro­zen­tua­len Zuwachs der Gäste­an­künf­te im Jahr 2022 den ersten Platz! Das enor­me Plus an Ankünf­ten im Ver­gleich zum Vor­jahr beträgt sat­te 113,4 Prozent!

Die Stadt Nürn­berg liegt knapp hin­ter Forch­heim mit 107,6 Pro­zent und Rothen­burg ob der Tau­ber konn­te z.B. ein Plus von 90,2 Pro­zent bei den Ankünf­ten ver­zeich­nen. 88.252 Gäste­über­nach­tun­gen zähl­te die Stadt Forch­heim im ver­gan­ge­nen Jahr, erläu­tert Nico Cies­lar, der Lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments der Stadt Forch­heim stolz:

„Das ist für Forch­heim ein neu­er Rekord­wert, was mich sehr freut! Es ist in erster Linie der posi­ti­ven Ent­wick­lung der Forch­hei­mer Hotel­land­schaft zu ver­dan­ken. Die geo­gra­fi­sche Lage Forch­heims sowie unser tou­ri­sti­sches Leit­bild und Ange­bot punk­ten bei den Gästen!“