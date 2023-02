Am 15. März ist die Ein­schrei­bung. Für eini­ge Eltern Kin­der sind aber schon im Febru­ar wich­ti­ge Termine.

Wel­che Kin­der müs­sen ange­mel­det werden?

Geburts­da­tum vor dem 1. Juli 2017: Das Kind muss ab Sep­tem­ber 2023 zur Schu­le gehen.

Geburts­da­tum zwi­schen 1. Juli 2017 und 30. Sep­tem­ber 2017: Das Kind kann ab Sep­tem­ber 2023 zur Schu­le gehen. Möch­ten die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten das nicht, müs­sen sie das bis zum 11. April 2023 schrift­lich mitteilen.

Geburts­da­tum zwi­schen 1. Okto­ber 2017 und 31. Dezem­ber 2017: Das Kind kann auf Antrag der Erzie­hungs­be­rech­tig­ten ab Sep­tem­ber 2023 zur Schu­le gehen, wenn nichts gegen die Schul­rei­fe spricht.

Geburts­da­tum nach dem 1. Janu­ar 2018: Das Kind kann auf Antrag der Erzie­hungs­be­rech­tig­ten im Sep­tem­ber 2023 ein­ge­schult wer­den, wenn ein schul­psy­cho­lo­gi­sches Gut­ach­ten die Schul­rei­fe belegt.

Ange­mel­det wer­den müs­sen auch alle Kin­der, die im Vor­jahr zurück­ge­stellt wur­den, und alle Kin­der, die in die­sem Jahr zurück­ge­stellt wer­den sollen.

Wo mel­de ich mein Kind an?

Die Kin­der müs­sen in der öffent­li­chen Spren­gel­schu­le ange­mel­det wer­den. Für Kin­der aus Brand, Ober- und Untersch­öl­len­bach ist das die Grund­schu­le Brand, Nel­ken­stra­ße 16, Tel. 09126/8543. Für Kin­der aus Ecken­haid ist das die Grund­schu­le Ecken­haid, Hei­de­stra­ße 11, Tel. 09126/6568. Für Kin­der aus Eschen­au ist das die Grund­schu­le Eschen­au, Pfarr­gar­ten 1, Tel. 09126/8712. Für Kin­der aus Forth, Ebach, Frohn­hof und Maus­ge­sees ist das die Grund­schu­le Forth, Mar­tin-Luther-Stra­ße 37, Tel. 09126/8715. Für Kin­der aus Her­pers­dorf, Oed­hof, Ben­zen­dorf und Ill­hof ist das die Grund­schu­le Kirchröt­ten­bach, Kirchröt­ten­bach B7, 91220 Schnaitt­ach, Tel. 09126/1787. Soll das Kind eine ande­re staat­li­che Grund­schu­le besu­chen, kön­nen die Eltern einen Gast­schul­an­trag stel­len – dafür braucht es aller­dings einen berech­tig­ten Grund.

Was ist, wenn ich mein Kind auf eine pri­va­te Grund­schu­le oder eine För­der­schu­le schicken will?

Das muss der betref­fen­den Spren­gel­schu­le (sie­he oben) mit­ge­teilt werden.

Wann ist die Anmeldung?

Brand: Für Kin­der, deren Nach­na­me mit den Buch­sta­ben A – L beginnt, am 15. März um 13.30 Uhr; für Kin­der, deren Nach­na­me mit den Buch­sta­ben M – Z beginnt, am 15. März um 15 Uhr.

Ecken­haid: Am 15. Febru­ar um 18 Uhr fin­det ein Info­abend in der Grund­schu­le statt. Dabei erhal­ten die Eltern Unter­la­gen, die bis zum 6. März aus­ge­füllt zurück­ge­ge­ben wer­den müssen.

Eschen­au: Die Unter­la­gen, die die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten erhal­ten haben, müs­sen bis spä­te­stens 15. März an die Schu­le zurück­ge­ge­ben wer­den – mög­lichst aber schon frü­her. Außer­dem sol­len die Fami­li­en mit den Kin­dern pünkt­lich zum ver­ein­bar­ten Ter­min am 15. März zwi­schen 14 und 16 Uhr erscheinen.

Forth: Beim Info­abend haben die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten alle wich­ti­gen Unter­la­gen erhal­ten. Die­se müs­sen aus­ge­füllt bis zum 3. März zurück­ge­ge­ben wer­den. Am 15. März ist ab 14 Uhr ein Schnuppernachmittag.

Kirchröt­ten­bach: Beim Eltern­abend im Schul­haus am 16. Febru­ar um 18 Uhr kön­nen Eltern sich für einen Anmel­de­ter­min am 15. März zwi­schen 13 und 17 Uhr ein­tra­gen. Beim Eltern­abend gibt es auch alle Unter­la­gen, die aus­ge­füllt und unter­schrie­ben zur Anmel­dung mit­ge­bracht wer­den müssen.

Was muss ich zur Anmel­dung mitbringen?

Die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten sol­len mit ihrem Kind per­sön­lich zur Anmel­dung kom­men. Mit­zu­brin­gen sind die Geburts­ur­kun­de des Kin­des, der Mit­tei­lungs­bo­gen des Gesund­heits­am­tes, gege­be­nen­falls der Rück­stel­lungs­be­schluss und der Sor­ge­rechts­be­schluss. In Zwei­fels­fäl­len und beim Antrag auf vor­zei­ti­ge Schul­auf­nah­me sol­len alle Erzie­hungs­be­rech­tig­ten schrift­lich zustimmen.