„Schluss mit dem Stigma!“

„Schluss mit dem Stig­ma!“ – Unter die­sem Mot­to steht die dies­jäh­ri­ge Akti­ons­wo­che für Kin­der aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en, die vom 12. bis 18. Febru­ar 2023 statt­fin­det. Wo und wie wer­den Kin­der sucht­kran­ker Eltern stig­ma­ti­siert? Wel­che Fol­gen hat das für sie? Fra­gen, die zum einen auf poli­ti­scher und fach­li­cher Ebe­ne dis­ku­tiert wer­den müs­sen, zum ande­ren aber auch in unser Gesell­schaft Gehör fin­den und Sen­si­bi­li­sie­rung für das The­ma schaf­fen sollten.

Beglei­tend hier­zu star­tet im Mai das kosten­freie Pro­jekt „Wild­fang“ bereits zum drit­ten Mal. Das Grup­pen­an­ge­bot wird in Zusam­men­ar­beit der Bera­tungs­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern der Cari­tas in Bam­berg und mit der Gesund­heits­re­gi­on Plus rea­li­siert. Es rich­tet sich an Kin­der von 8 bis 12 Jah­ren, deren Eltern oder nahen Ange­hö­ri­gen von Sucht­er­kran­kun­gen betrof­fen sind. Das Kon­zept inte­griert einen geziel­ten Wech­sel zwi­schen stär­ken­den Natur­er­fah­run­gen und dem siche­ren Rah­men beglei­te­ter Grup­pen­ein­hei­ten in den Räu­men der Bera­tungs­stel­le. Die Teil­neh­men­den ler­nen sich und ande­re wahr­zu­neh­men, sich aus­zu­pro­bie­ren, Schutz­fak­to­ren zu ent­wickeln und ihr Wis­sen über Sucht­er­kran­kun­gen alters­ent­spre­chend zu erweitern.

Die Tref­fen fin­den sowohl im Wald­la­ger als auch in den Räu­men der Bera­tungs­stel­le in Bam­berg, Gey­ers­wörth­str. 2, statt. Kosten­frei Infor­ma­ti­ons- und Kon­takt­ge­sprä­che sowie Anmel­dung ab sofort mög­lich (Anmel­de­schluss am 21.4.2023) bei Bera­tungs­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern unter Tel.: 0951/2995730 oder erziehungsberatung.​bamberg@​caritas-​bamberg-​forchheim.​de

Die Sucht­be­ra­tungs­stel­le des SkF e. V. bie­tet kosten­freie Bera­tung für Betrof­fe­ne und deren Ange­hö­ri­ge an. Ter­min­ver­ein­ba­run­gen unter Tele­fon 0951/86 85 51 oder suchtberatung.​ba@​skf-​bamberg.​de

Im Rah­men der Akti­ons­wo­che ver­an­stal­tet die Sucht­be­ra­tung am 29.03. nach­mit­tags das erste Sucht­fo­rum für Fach­kräf­te zum The­ma sucht­be­la­ste­te Familien.

Die Ein­rich­tun­gen und Fach­kräf­te erhal­ten hier­zu eine geson­der­te Ein­la­dung und Anmeldung.