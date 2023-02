Lan­ge knapp unter 700 Kegel

Zum rich­ti­gen Zeit­punkt haben die Her­ren des SKC Vic­to­ria eine super Lei­stung auf die Bah­nen im Sport­park Ein­tracht gebracht und den KC Schwabs­berg klar mit 6:2 MP geschla­gen. Der gro­ße Unter­schied beim Gesamt­ergeb­nis von 3836:3647 ist vor allem auf die star­ke Abräum­lei­stung der Bam­ber­ger zurück­zu­füh­ren (1436:1250). Bam­bergs Bester war Fabi­an Lan­ge mit über­ra­gen­den 696, bei Schwabs­berg war es Seitz mit 664. In den rest­li­chen Spie­len sieg­ten Zerbst (6:2 in Lorsch) und Wern­burg (5:3 in Unter­h­ar­mers­bach). Für die Über­ra­schung des Spiel­tags sorg­ten die SF Fried­richs-hafen, die Hall­berg­moos mit 6:2 besieg­ten und damit den Abstiegs­kampf span­nen­der denn je machten.

Bam­berg wuss­te um die Bedeu­tung des Duells mit dem KC Schwabs­berg und war gewillt sich vom Geg­ner in der Tabel­le abzu­set­zen und so setz­te man am Start auf das bewähr­te Trio bestehend aus Kun­ze, End­res und Hol­let, wäh­rend der KCS mit Ste­phan, Seitz und Drex­ler begann. Kun­ze hat­te mit Ste­phan kei­ne Pro­ble­me, auch wenn er nicht an die zuletzt gezeig­ten Heim­lei­stun­gen anknüp­fen konn­te. Aber trotz­dem stand am Ende eine kla­res 4:0 bei 617:582 Kegel. Par­al­lel hat­te End­res (617) an die­sem Tag kei­ne Chan­ce gegen einen stark spie­len­den Seitz, der mit 664 die Gäste­best­lei­stung spiel­te und mit 4:0 gewann. Hol­let erwisch­te gegen Drex­ler den bes­se­ren Start und ging daher mit 1:0 in Füh­rung, muss­te aber post­wen­dend den Aus­gleich hin­neh­men. Doch im 2.Teil des Duells war Hol­let vor allem im Abräu­men klar bes­ser und ver­buch­te damit am Ende den MP mit 3:1 SP bei 632:579. So stand es nach dem Start 2:1 für Bam­berg bei einer Füh­rung bei 33 Kegel.

Die­se Füh­rung soll­te nun von Lan­ge, Wag­ner und Cra­ci­un gegen Bei­er, End­raß und Hopp ver­tei­digt wer­den. Und was die Zuschau­er nun zu sehen beka­men war schon über­ra­gend. Ein abso­lut ful­mi­nant auf­spie­len­der Lan­ge hielt die Zuschau­er in Atem. Nach 180, 177 und 185 war der MP beim Stand von 3:0 bereits sicher, doch vie­le woll­ten jetzt den 700er sehen. Am Ende ver­fehl­te Lan­ge die­sen aber mit der Tages­best­lei­stung von 696 sehr knapp, sieg­te aber mit 4:0 SP und 696:594 gegen Bei­er. Auf den Nach­bar­bah­nen zeig­te Rou­ti­nier Wag­ner aber­mals eine star­ke Vor­stel­lung. Mit stoi­scher Ruhe und prä­zi­sem Spiel ent­nerv­te er sei­ne Geg­ner End­raß, der nach 43 Wurf durch Nief­necker ersetzt wur­de. Dies zeig­te jedoch kei­ne Wir­kung! Wag­ner blieb die spiel­be­stim­men­de Per­son und sieg­te am Ende mit 4:0 SP und 659:573. Cra­ci­un zeig­te eben­falls ein gutes Spiel, aber ein schlech­ter letz­ter Satz ver­hin­der­te ein weit­aus höhe­res Ergeb­nis. Am Ende muss­te er sich bei 2:2 SP sei­nem Geg­ner Hopp mit 623:655 geschla­gen geben. Am Gesamt­sieg änder­te dies nichts mehr und so sieg­te der SKC Vic­to­ria Bam­berg sehr ver­dient mit 6:2 MP bei 3836:3647 Kegel gegen den KC Schwabs­berg. Nun hat die Mann­schaft zwei Wochen Pau­se und kann sich auf das letz­te Drit­tel der Sai­son gut vor­be­rei­ten, damit man nicht mehr in den Abstiegs­stru­del rutscht.