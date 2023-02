Heu­te fan­den die zwei Kreis­fi­nals der U 15m statt. Das Team des VC06 Hirschaid muss­te sich auf den Weg nach Röden­tal machen. Dort ging es im ersten Spiel gegen das Team aus Bay­reuth. Das Spiel war von Anfang an sehr aus­ge­gli­chen. Nach einem 25:22 und 22:25 muss­te man in den 3. Satz. Dort lag man lan­ge hin­ten, konn­ten letzt­end­lich aber den Satz mit 16:14 für sich ent­schei­den. Im 2. Spiel ging es dann gegen das Team aus Mem­mels­dorf, hier gewann man sou­ve­rän mit 25:15 25:14. Im letz­ten Spiel ging es gegen das Team aus Röden­tal, wel­ches sich in der Kreis­run­de mit Platz 1 für die­ses Kreis­fi­na­le qua­li­fi­ziert hat­te. Nach einem sehr span­nen­den und aus­ge­gli­che­nem Spiel ging Satz 1 mit 25:23 an Röden­tal und Satz 2 mit 25:22 an Hirschaid. Auch hier muss­te Satz 3 die Ent­schei­dung brin­gen. Dies­mal war es wie­der Hirschaid die zum rich­ti­gen Zeit­punkt die besten Punk­te erspiel­te und gewan­nen somit Satz 3 mit 18:16.

Hier­mit qua­li­fi­zier­te man sich für die ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft in Vol­ley­ball am 12.03. In Bay­reuth, an der man mit den besten 6 Teams Ober­fran­kens um den Titel und der Teil­nah­me an den nord­bay­ri­schen Mei­ster­schaf­ten kämp­fen wird.

Wir gra­tu­lie­ren

Ole, Mac, Nevio, Anto­nio, Phil­ipp, Ryan und Coach Christian.