Das 75 Ein­woh­ner zäh­len­de Störn­hof in der Markt­ge­mein­de Wie­sent­tal ist eines der klein­sten Dör­fer im Land­kreis Forch­heim. Nach erst­mals durch­ge­führ­tem Wett­be­werb des Land­krei­ses wur­de nun die höch­ste Dich­te an Gewer­be­be­trie­ben im Land­kreis ermit­telt. Die Aus­wer­tung fiel auf Störn­hof. Sage und schrei­be 16 Gewer­be­be­trie­be sind in dem klei­nen Jura­hoch­ort regi­striert. Hin­zu kom­men noch eine gan­ze Rei­he selbst­stän­di­ger Frei­be­ruf­ler. Die Volks­bank Forch­heim stif­te­te dazu ein Preis­geld in Höhe von 1000 Euro das ein Ver­tre­ter der Bank nun im Gast­haus Hof­mann an die Dorf­ge­mein­schaft über­ge­ben konn­te. Die Lau­da­tio der klei­nen Fei­er­stun­de hielt Land­rat Her­mann Ulm. Er lob­te die Störn­ho­fer für ihre Umtrie­big­keit und beson­ders für ihren unter­neh­me­ri­schen Mut in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten. Die Störn­ho­fer haben eine Vor­bild­funk­ti­on. Das Preis­geld wird für Pro­jek­te der Dorf­ge­mein­schaft und für die Brauch­tums­pfle­ge der Dorf­ju­gend verwendet.