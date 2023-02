Die Moren­den-Festung ist nicht einnehmbar!

Auch der Ansturm des Tabel­len­zwei­ten KSV Gebe­see aus Thü­rin­gen, wur­de von den Cracks des CKC Moren­den abge­wehrt. Die stimm­ge­wal­ti­gen Fans des KSV Gebe­see feu­er­ten ihre Hel­den uner­müd­lich an und ver­such­ten sie zum Sieg zu puschen. Lan­ge Zeit ging das Kon­zept auch auf und man mar­schier­te Kopf an Kopf mit den Bay­reu­thern und lag sogar in Front. Bei­de Sei­ten war­te­ten mit wech­seln­den Lei­stun­gen auf, was das Spiel aber um so span­nen­der gestal­te­te. Doch zuneh­mend konn­te man ein Kopf­schüt­teln der Spie­ler aus Gebe­see auf­grund der Fall­ergeb­nis­se auf der Moren­den Anla­ge fest­stel­len. Das die Bay­reu­ther Bahn kein ein­fa­ches Pfla­ster ist soll­te sich ja schon her­um­ge­spro­chen haben, doch nun erleb­te man es am eige­nen Leib und der Zwei­fel an den eige­nen Fähig­kei­ten kam immer stär­ker auf. Die mega-sym­pa­thi­schen Thü­rin­ger und ihre Fans gaben aber nicht auf und stemm­ten sich mit allen Mit­teln gegen die sich andro­hen­de Niederlage.

CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5398) vs. KSV Gebe­see (5322)

Im Start­paar ver­such­ten Hans Dip­pold (875) und Ste­fan Kull­mann (912) die Jungs des Tabel­len­zwei­ten aus Gebe­see in Schach zu hal­ten. Bei­de hat­ten ja zuletzt im Der­by gegen Neu­stadt so ihre Pro­ble­me und waren natür­lich dies­mal um Ver­bes­se­rung bemüht. Hans Dip­pold war dem Ver­zwei­feln nahe als die Bahn ihm kei­nen Neu­ner gewähr­te, 24 Ach­ter, davon 12 im Räu­men spre­chen eine deut­li­che Spra­che, was wäre da noch mög­lich gewe­sen, wenn ihm das Fall­glück im Räu­men hold gewe­sen wäre. Aber so muss­te er sich Flo­ri­an Postel (907) mit 32 Kegel geschla­gen geben. Ste­fan Kull­mann zeig­te sich wie­der gestärkt und kämpf­te sich auf ein gutes Ergeb­nis. Doch dies reich­te nicht um dem besten Thü­rin­ger Uwe Stoll­berg (946) zu bezwin­gen, der Wag­ner­städ­ter muss­te sich mit 34 Kegel geschla­gen geben. Das war nicht der Start wie man es sich beim CKC Moren­den erhofft hät­te, 66 Kegel Rück­stand für Bay­reuth war ganz nach dem Geschmack von Gebe­see. Auch im Mit­tel­paar lief nicht alles rund, Hei­ko Blei­cher (347) begann zunächst mit star­ken Vol­lenspiel, viel aber im Räu­men stark ab und muss­te sich schließ­lich wegen gesund­heit­li­cher Pro­ble­me aus­wech­seln las­sen. Ab Wurf 76 kam dann Justin Schrei­ner (483) zum Ein­satz, nach Start­pro­ble­men fand er aber zu sei­nem Spiel und konn­te gegen Gre­gor Stoll­berg (824) der auch mas­siv­ste Pro­ble­me mit dem Geläuf hat­te noch 6 Kegel gut machen. Young­ster Basti­an Land­mann (915) zeig­te sein bis­her bestes Heim­spiel. Der hoch talen­tier­te jun­ge Spie­ler sorg­te gegen Dirk Alt­was­ser für den Gewinn von 17 Kegel. Der Rück­stand schrumpf­te somit auf 43 Kegel. Nun soll­te es die Moren­den Lebens­ver­si­che­rung rich­ten, Micha­el Prill (884) und Juli­an Böhm (982) kämpf­ten sich ins Spiel. Micha­el Prill zeig­te auf den ersten hun­dert Kegel zwar sel­te­ne Schwä­chen, doch man weiß in Bay­reuth das Micha­el Prill nie auf­gibt und hat voll­stes Ver­trau­en in sei­ne Fähig­kei­ten. So stei­ger­te er sich auf die zwei­ten Hun­dert Kegel enorm, muss­te aber trotz­dem Chri­sti­an Frank (890) noch 6 Kegel über­las­sen. Juli­an Böhm ange­sta­chelt durch das er vor kur­zem sei­nen Bahn­re­kord abge­ben muss­te, spiel­te von Beginn an sehr stark. Nach den ersten hun­dert Wurf stan­den über­ra­gen­de 505 Kegel auf der Anzei­ge und die Gegen­wehr sei­nes Geg­ners begann zu bröckeln. Juli­an Böhm hol­te Kegel für Kegel zurück und brach­te sei­ne Far­ben letzt­end­lich deut­lich in Front. Lei­der blieb ihm noch ein Rekord­spiel ver­sagt, doch sein über­ra­gen­des Ergeb­nis von 982 Kegel sicher­ten ihm und sei­ner Mann­schaft gegen den etwas über­for­der­ten Chri­sti­an Stoll­berg (857) 125 Kegel. Juli­an Böhm zeig­te nach sei­nem Gala­auf­tritt in Neu­stadt auch zu Hau­se wie wich­tig er für die Mann­schaft ist. So stand zuletzt ein viel­leicht glück­li­cher aber den­noch ver­dien­ter Sieg für den CKC Moren­den fest. Der KSV Gebe­see ver­kauf­te sich teu­er blieb aber unter den eige­nen Erwar­tun­gen, zeig­te aber für Gast­mann­schaf­ten ihn Bay­reuth eines der bes­se­ren Ergeb­nis­se. Im näch­sten Spiel kommt es zum Lokal­der­by gegen den SKV Gold­kro­nach und Moren­den Bay­reuth möch­te natür­lich auch hier die zuletzt sehr guten Heim­lei­stun­gen fortsetzen!

Stim­men zum Spiel:

Rüdi­ger Nie­bergall (Team­chef CKC Morenden):

Dan­ke für das fai­re Spiel, man hat gese­hen, dass man heu­te ziem­lich auf Augen­hö­he gespielt hat. Wir hat­ten halt eine Bom­be im Spiel, Juli­an hat fast einen Tau­sen­der gespielt und das war damit auch der Sieg für uns.

Uwe Stoll­berg (Spiel­füh­rer KSV Gebesee):

Wir hat­ten am Anfang gut los­ge­legt, konn­ten es aber nicht ins Ziel ret­ten. Es ist halt schwie­rig hier, die­sen Kegel­fall sind wir so nicht gewohnt. So habt ihr das Quänt­chen Glück mehr gehabt. Es geht die Welt des­halb nicht unter, es wäre zwar schon schön gewe­sen hier zu gewin­nen. Doch ihr hat­tet heu­te etwas dage­gen und am Ende war es dann auch deutlich!

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1:

Hans Dip­pold (875), Ste­fan Kull­mann (912), Hei­ko Blei­cher (347), Basti­an Land­mann (915), Juli­an Böhm (982), Micha­el Prill (884), Justin Schrei­ner (483)

Ergeb­nis­se KSV Gebe­see 1:

Flo­ri­an Postel (907), Uwe Stoll­berg (946), Gre­gor Stoll­berg (824), Dirk Alt­was­ser (898), Chri­sti­an Stoll­berg (857), Chri­sti­an Frank (890)