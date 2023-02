Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be unterwegs

Am Sams­tag kam es in der Erlan­ger Innen­stadt zu meh­re­ren Ladendiebstählen.

Am Nach­mit­tag ent­wen­de­ten zwei Män­ner im Alter von 27 und 52 Jah­ren in einem Ver­brau­cher­markt gemein­schaft­lich zwei Kopf­hö­rer im Wert von 25 Euro. Der Laden­de­tek­tiv hat­te die bei­den Lang­fin­ger jedoch bei ihrer Tat beob­ach­tet und über­gab die­se an eine ange­for­der­te Poli­zei­strei­fe. Am Abend fiel der jün­ge­re Mann erneut nega­tiv auf. Er hat­te in einem Ein­kaufs­markt Nah­rungs- und Genuss­mit­tel im Wert von 57 Euro ent­wen­det und wur­de erneut einer ange­for­der­ten Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Nach der Been­di­gung der Sach­be­ar­bei­tung wur­de die­ser aus der Poli­zei­in­spek­ti­on ent­las­sen. Unmit­tel­bar danach uri­nier­te der Mann öffent­lich­keits­wirk­sam gegen eine Außen­mau­er der Poli­zei­dienst­stel­le. Die Poli­zei hat gegen die bei­den Täter jeweils Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl ein­ge­lei­tet. Gegen den 27-jäh­ri­gen Mann wur­de zudem noch ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren wegen Uri­nie­ren in der Öffent­lich­keit eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -