Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fah­ren ohne Fahrererlaubnis

Am Sams­tag­abend führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg eine Über­prü­fung der Ver­kehrs­taug­lich­keit eines 44-jäh­ri­gen Man­nes durch. Der Ford-Fah­rer war in der Cal­len­ber­ger Stra­ße unter­wegs. Der Mann aus Ahorn zeig­te wäh­rend der Ver­kehrs­kon­trol­le einen nicht mehr gül­ti­gen Füh­rer­schein aus Groß­bri­tan­ni­en vor. Die Poli­zei­be­am­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und fer­tig­ten eine Straf­an­zei­ge wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis an.

Fah­ren unter Alkoholeinfluss

Gegen 04:55 Uhr führ­te eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on eine Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit bei einem 26-jäh­ri­gen VW-Fah­rer in der Löwen­stra­ße durch. Der jun­ge Mann aus Ebers­dorf bei Coburg stand mit 0,74 Pro­mil­le unter Alko­hol­ein­fluss und wird sich wegen einer Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Laden­die­bin auf fri­scher Tat ertappt

Kro­nach – Eine 18-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis wur­de am Sams­tag­abend bei einem Laden­dieb­stahl in einer Kro­na­cher Dro­ge­rie ertappt. Die jun­ge Dame begab sich zunächst zur Kas­se und gab dort vor, ihre gesam­ten Ein­käu­fe zu bezah­len. Als sie anschlie­ßend das Geschäft ver­las­sen woll­te, schlug die Alarm­an­la­ge an. Bei der dar­auf­hin erfolg­ten Über­prü­fung kamen wei­te­re Kos­me­tik­pro­duk­te zum Vor­schein, wel­che die jun­ge Frau zuvor nicht bezahlt hatte.