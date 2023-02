Der Bam­ber­ger Festi­vals e.V. lädt zu einem ganz beson­de­ren Kon­zert­abend ein. Am Sams­tag, den 25. Febru­ar, tref­fen sich zwei Bam­ber­ger Bands, Sagensang und Bern­stein & Eben­holz, in der KUFA in Bam­berg. Sie ent­füh­ren mit Musi­ka­li­schen Geschich­ten an der Weg­ga­be­lung der Zeit in eine ande­re Welt.

Die Idee für den Kon­zert­abend kam durch spon­ta­ne Bar­den­tref­fen bei Mit­tel­al­ter­märk­ten oder Musik­fe­sti­vals, die erst statt­fin­den, wenn die Besucher:innen weg sind. Dann tref­fen sich die Musiker:innen an der „Weg­ga­be­lung der Zeit“ am Lager­feu­er und spie­len für- und mit­ein­an­der. Dies­mal sind die Besucher:innen herz­lich dazu ein­ge­la­den teil­zu­neh­men und sich zum Genie­ßen und Träu­men ver­füh­ren zu lassen.

„Bern­stein & Eben­holz“ sind ein Folk-Duo, das sei­ne Zuhörer:innen mit Gitar­re, Flö­te und har­mo­ni­scher Zwei­stim­mig­keit auf Rei­sen schickt. Mit male­ri­schen Klän­gen und sprach­ge­wand­ten Tex­ten ent­füh­ren sie in ver­gan­ge­ne Zei­ten, fan­ta­sti­sche Wel­ten und in die Tie­fen alt­be­kann­ter Gefüh­le. Die vier Spiel­leu­te „Sagensang“ sin­gen und spie­len fan­ta­sti­sche Geschich­ten und alte Melo­dien für Tanz und Gau­ke­lei. Mit mehr­stim­mi­gem Gesang und Flö­ten­spiel, Gitar­ren­lau­ten- und Trom­mel­klän­gen erklingt histo­risch inspi­rier­te, aber neue Musik über alte Zei­ten. In der Musik der bei­den Bands gibt es vie­le Gemein­sam­kei­ten, aber auch eini­ge Unter­schie­de. So las­sen sie sich zu einem fan­ta­sti­schen Abend verbinden.

Die Türen der KUFA wer­den um 18:00 Uhr geöff­net. Rich­tig los geht es dann ab 19:00 Uhr. Tickets gibt es im Vor­ver­kauf auf der Web­site des Bam­ber­ger Festi­val Ver­eins und gege­be­nen­falls an der Abend­kas­se für 12 Euro, ermä­ßigt für 6 Euro. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Bands und der Ver­an­stal­tung gibt es auf unse­rer Web­site unter www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de.