Am Faschings­wo­chen­en­de prä­sen­tiert sich die Orgel der Schloss­kir­che Bay­reuth am Sams­tag, 18.Feburar und Sonn­tag, 19. Febru­ar 2023 jeweils um 15 Uhr von ihrer hei­te­ren Sei­te. Aus­füh­ren­de an der Orgel sind Micha­el Dorn, Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Stadt­kir­che und Seba­sti­an Ruf, Regio­nal­kan­tor Schloss­kir­che. Alle klei­nen und gro­ßen Freun­de der Orgel­mu­sik sind herz­lich ein­ge­la­den und dür­fen sich auf die „Nuss­knacker-Suite“ von Peter Iljitsch Tschai­kow­sky und den „Kar­ne­vai der Tie­re“ von Camil­le Saint-Saëns freu­en. Der Ein­tritt ist frei.