Feli­ce & Cor­tes Litt­le Giftshop

Wann? Sams­tag, 18.02.2023 Uhr­zeit 20:00

Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

In LITT­LE GIFT­SHOP zei­gen die Sin­ger-Song­wri­te­rin Feli­ce und der Artist und Musi­ker Cor­tes Young das gan­ze Pot­pour­ri ihres Kön­nens. Erzählt wird die magi­sche Geschich­te eines alten Anti­qua­ri­ats, in dem es tau­send Din­ge zu ent­decken gibt. Vor­hang auf, das Licht geht an, Feli­ce & Cor­tes erwecken den Laden mit all sei­nen Geheim­nis­sen zum Leben und neh­men die Zuschau­er mit auf die Rei­se in eine phan­ta­sti­sche Traum­welt. Dabei ver­bin­den sie auf ein­zig­ar­ti­ge Art und Wei­se: Jon­gla­ge, sze­ni­sche Ele­men­te, Stop-Moti­on Fil­me und die spe­zi­ell für „Litt­le Gift­shop“ kom­po­nier­te Musik, deren Band­brei­temo­der­ne Pop­klän­ge, gefühl­vol­le Soul-Bal­la­den und kraft­vol­le Rock-Ele­men­te vereint.

Ein Abend, bei dem es schwer fällt, den Blick abzu­wen­den – schließ­lich möch­te man kein Lächeln, kei­nen Trick, kei­ne noch so klei­ne Geste verpassen.

Prei­se: 20,50 €, ermä­ßigt 18,50 € | VVK 19,70 €, ermä­ßigt 17,50 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de