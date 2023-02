Im Mai soll der Stadt­rat der Stadt Eber­mann­stadt ein Tou­ris­mus­kon­zept ver­ab­schie­den. Ein Pla­nungs­bü­ro wur­de 2022 mit der Erstel­lung beauf­tragt. In den zurück­lie­gen­den Mona­ten unter­stütz­te eine Pro­jekt­grup­pe, bestehend aus Ver­tre­tern der tou­ri­sti­schen Lei­stungs­trä­ger vor Ort, der Kom­mu­nal­po­li­tik, der Ver­wal­tung und der Ver­ei­ne und Initia­ti­ven die Kon­zept­erstel­lung und brach­te die bis­he­ri­gen Erfah­run­gen und neue Ideen in den Pla­nungs­pro­zess ein.

Schnell wur­de klar – tou­ri­sti­sche Zie­le soll­ten sich immer auch an den Bedürf­nis­sen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ori­en­tie­ren und dazu bei­tra­gen, die Lebens­qua­li­tät vor Ort zu erhö­hen. Wie das gelin­gen kann, wol­len wir vor­stel­len und gemein­sam dis­ku­tie­ren. Ihre Mei­nung ist gefragt!

Lie­be Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, wir freu­en uns, wenn Sie sich am 16. Febru­ar, 18.30 Uhr im Ver­an­stal­tungs­saal am Hasen­berg (Feu­er­stein­stra­ße 11a) über den aktu­el­len Zwi­schen­stand zum Tou­ris­mus­kon­zept infor­mie­ren und ggf. wei­te­re Anre­gun­gen vorschlagen.

Unter ande­rem wol­len wir uns der Beant­wor­tung fol­gen­der Fra­gen widmen:

• Wel­che Wege wol­len Sie in Ihrer Frei­zeit nutzen?

• Wo gibt es Aus­sichts­punk­te, die „Höhen­flü­ge“ aus­lö­sen und inspirieren?

• Wie könn­ten Begeg­nun­gen auf dem Markt­platz gestal­tet werden?

• Wie kön­nen die Orts­tei­le von EBS mit der Innen­stadt stär­ker ver­netzt werden?

Soll­ten Sie kei­ne Mög­lich­keit haben, am 16. Febru­ar per­sön­lich dabei zu sein, kön­nen Sie Ihre Hin­wei­se oder Fra­gen ger­ne auch per E‑Mail sen­den an: Andre­as Kirchner

(andreas.​kirchner@​ebermannstadt.​de)