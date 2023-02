Schwar­zer Sams­tag für den FC Augs­burg – wäh­rend die 1. Mann­schaft der Fug­ger­städ­ter in Mainz ver­lie­ren, muss­te auch die Regio­nal­li­ga­trup­pe der Schwa­ben den Platz als Ver­lie­rer ver­las­sen. Mit 2:1 setz­ten sich die Gäste aus Bam­berg am Ende auf­grund einer star­ken zwei­ten Halb­zeit durch. Dabei gehör­ten die ersten 30 Minu­ten klar den Haus­her­ren, die den Bay­ern­li­gi­sten wenig Spiel­raum lie­ßen und auch fol­ge­rich­tig mit 1:0 in Füh­rung gin­gen. Mit zuneh­men­der Spiel­zeit fan­den die Bam­ber­ger aber immer bes­ser ins Spiel und konn­ten das Spiel bis zur Halb­zeit offen halten.

Nach dem Wech­sel über­nah­men die Ober­fran­ken zuse­hends das Spiel und gli­chen durch David Lang aus, der nach einem Press­schlag mit Augs­burgs Kee­per 30m vor des­sen Tor am Ball blieb und allein aufs lee­re Tor zulau­fen konn­te. Nur weni­ge Minu­ten spä­ter gin­gen die Bam­ber­ger in Füh­rung, als Phil­ipp Hack einen Frei­stoß aus 18m sehens­wert in den Win­kel zir­kel­te. In der Fol­ge hat­ten bei­de Mann­schaf­ten die Chan­cen, wei­te­re Tref­fer zu erzie­len, am Ende blieb es aber beim Aus­wärts­er­folg für die Schütz­lin­ge von Jan Gernlein.

Jan Gern­lein: „Das Ergeb­nis ist mir ganz ehr­lich egal. Wich­tig ist mir, dass wir eini­ge der Din­ge, die wir seit zwei Wochen trai­nie­ren, in guten Ansät­zen gegen einen klas­sen­hö­he­ren Geg­ner auf den Platz gebracht haben. Wir trai­nie­ren gut und freu­en uns auf die näch­sten Test­spie­le in den kom­men­den Tagen.“