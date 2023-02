Die 100 besten Fotos aus Forch­heim in der Stadtbücherei

Die Aus­stel­lung zum Insta­gram-Con­test Forch­heimshots star­te­te am 8. Febru­ar 2023 mit der StaBü-Vernissage.

Es ist ein beein­druckend, wie vie­le Bild mit #Forchheimshots22 mar­kiert wor­den sind: Im 7. Jahr des Forch­hei­mer Foto-Con­tests Forch­heimshots wur­den bis zum Ein­sen­de­schluss am 8. Janu­ar 3079 Fotos mit dem Hash­tag #forchheimshots22 auf dem sozia­len Bild­netz­werk Insta­gram gepo­stet. 100 davon wer­den ab dem 8. Febru­ar 2023 in der Stadt­bü­che­rei ausgestellt.

Die schön­sten Ecken unse­rer Heimat

Ob mit Smart­phone, Digi­cam oder Pro­fi-Equip­ment: Foto­fans haben die schön­sten Ecken aus Stadt und Land­kreis Forch­heim in Bil­dern ein­ge­fan­gen. Jedes Bild ist ein­zig­ar­tig und zeigt etwas Beson­de­res, immer aus der Sicht des Foto­gra­fen. So wur­den unschein­ba­re Din­ge in den Focus gerückt und bekom­men wohl­ver­dien­te Aner­ken­nung. Es sind so vie­le schö­ne Auf­nah­men ein­ge­gan­gen, da hat­te es die Jury wirk­lich schwer.

Jury wählt die 100 besten Fotos aus

Nun geht also die näch­ste Forch­heimshots-Run­de in die hei­ße Pha­se: Acht Mona­te lang konn­ten die Foto­gra­fen auf Insta­gram ihre Fotos mit dem Hash­tag #forchheimshots22 posten, um in die Aus­wahl für die 100 schön­sten Fotos zu kom­men, die schließ­lich in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim aus­ge­stellt wer­den. Damit stand die Forch­heimshots-Jury vor kei­ner leich­ten Auf­ga­be, muss­te sie doch aus den mehr als 3079 Fotos die besten 100 aus­wäh­len. Die­se Her­aus­for­de­rung über­nah­men in die­sem Jahr der Forch­hei­mer Foto­graf Frank Brin­ke, der Stadt­rat Mar­kus Schmidt, sowie der Forch­heimshots-Gewin­ner 2021, der Hob­by – Foto­graf Fabi­an Leopold.

Ver­nis­sa­ge mit Aus­stel­lungs­er­öff­nung am 8. Febru­ar 2023 um 19 Uhr

Die Aus­stel­lungs­er­öff­nung fand im fei­er­li­chen Rah­men einer gut besuch­ten Ver­nis­sa­ge statt. Zahl­rei­che Gäste bestaun­ten die 100 gran­dio­sen Bil­der, wel­che von der Jury aus­ge­sucht wur­den. Gemein­sam wur­de gefach­sim­pelt, Bil­der bis in Detail begut­ach­tet und oder ein­fach nur ange­nehm unter­hal­ten. Eini­ge Gäste hat­ten hier­für extra 1,5 Stun­den Fahrt auf sich genom­men, um an der Eröff­nung teil­zu­neh­men. Forch­heimshots ist, weit über die Stadt­gren­zen bekannt und erfreut sich an Beliebt­heit. Das merkt man vor allem dar­an, dass sich immer wie­der neue Teil­neh­mer bei den Insta­walks anmel­den und es auch in die Aus­stel­lung geschafft haben. Doris Koschyk, Lei­te­rin der StaBü, ist schon gespannt: „Die Forch­heimshots-Aus­stel­lung ist jedes Jahr ein High­light in unse­rem Kalen­der. Wir freu­en uns sehr, die­ses inter­ak­ti­ve Pro­jekt als Ver­an­stal­ter zu unter­stüt­zen, da es die Forch­hei­mer online wie off­line zusammenbringt.“

Die Aus­stel­lung läuft bis zum 16. Mai 2023. Vor Ort kön­nen die Besu­cher nicht nur groß­ar­ti­ge Foto­gra­fien und neue Blick­win­kel aus Forch­heim und dem Land­kreis bestau­nen, son­dern auch für ihr Lieb­lings­bild abstimmen.

Die drei Fotos mit den mei­sten Stim­men wer­den von den Spon­so­ren nach Ende der Aus­stel­lung prä­miert. Die Prei­se kön­nen sich die­ses Jahr sehen lassen:

1. Preis hat einen Wert von 250 Euro vom Land­haus Spon­sel-Regus 4‑Sterne Well­ness­ho­tel Fran­ken in Veilbronn

2. Preis hat einen Wert von 180 Euro vom Restau­rant „Zum Alten Zoll­haus“ in Forchheim

3. Preis hat einen Wert von 100 Euro ein Rund­flug von Frän­ki­sche Flie­ger­schu­le Feu­er­stein e. V.

Wir wün­schen allen Teil­neh­mern viel Glück!

Von der Lei­den­schaft zur Com­mu­ni­ty Bewegung

Forch­heimshots star­te­te erst­mals 2017, um Foto­be­gei­ster­te aus Forch­heim und Umge­bung zusam­men­zu­brin­gen und die Regi­on stär­ker auf Insta­gram zu prä­sen­tie­ren. Mit dem Foto­wett­be­werb kamen auch die ersten Foto­spa­zier­gän­ge zu ver­schie­den­sten Loca­ti­ons und Initia­tor Mat­thi­as Hösch freut sich, dass sei­ne Idee so viel Zuspruch fin­det: „Es ist ein­fach groß­ar­tig, wie sich Forch­heimshots ent­wickelt hat. Ich kann mich noch gut erin­nern, wie alles begann. Heu­te, 7 Jah­re spä­ter, ist Forch­heimshots weit über die Stadt­gren­zen hin­aus bekannt, und es ist fas­zi­nie­rend zu sehen, wie sich das Gan­ze wei­ter­ent­wickelt hat. Ein gro­ßes Dan­ke gilt allen Teil­neh­mern, Spon­so­ren und Unterstützer!“

Wei­te­re Informationen

Initia­tor: Mat­thi­as Hösch

Aus­stel­lung: 8. Febru­ar 2023 bis 16. Mai 2023, Ver­an­stal­ter: Stadt­bü­che­rei Forchheim

www​.forch​heimshots​.de

https://​www​.face​book​.com/​f​o​r​c​h​h​e​i​m​s​h​o​ts/

https://​www​.insta​gram​.com/​f​o​r​c​h​h​e​i​m​s​h​o​ts/