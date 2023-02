Ver­gan­ge­ne Woche war das IT-Kom­pe­tenz­netz­werk f.i.t. – Forch­hei­mer Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie – beim neu eröff­ne­ten Bay­ern­Lab zu Gast. Mit gro­ßer Begei­ste­rung tauch­ten die IT-Fach­leu­te in vir­tu­el­le Wel­ten ein, ganz nach dem Lab-Mot­to „Anschau­en-Anfas­sen-Aus­pro­bie­ren“.

Zu Beginn der Ver­an­stal­tung begrüß­ten der Wirt­schafts­för­de­rer des Land­krei­ses Forch­heim, Andre­as Rösch, und der Lei­ter des Bay­ern­Labs Forch­heim, Harald Bür­ger, die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer. Nach einer kur­zen theo­re­ti­schen Ein­füh­rungs­run­de ging es über zum prak­ti­schen Teil. Vor­ge­führt wur­de von den Mit­ar­bei­tern des Bay­ern­Labs zum Bei­spiel die „Anfän­ger­pla­ti­ne“ Rasper­ry Pi, mit der jeder­mann expe­ri­men­tie­ren, erste klei­ne Pro­gram­me schrei­ben und ler­nen kann, wie ein Com­pu­ter funk­tio­niert. Wei­ter ging es dann mit dem eigens pro­gram­mier­ten Wür­fel­lö­ser, der die bekann­ten Zau­ber­wür­fel eigen­stän­dig lösen kann. Auch der IT-Teil­be­reich Aug­men­ted Rea­li­ty durf­te nicht feh­len. So wird ein Code auf einem T‑Shirt mit dem Tablet gescannt und schon wer­den einem die inne­ren Orga­ne anschau­lich dar­ge­stellt – so geht ler­nen von mor­gen. Wei­ter ging es in der Vir­tu­al-Rea­li­ty-Ecke, in der die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ihre Balan­cie­rungs­kün­ste unter Beweis stel­len konn­ten. Ver­sun­ken in der vir­tu­el­len Welt muss­te über den Dächern einer Groß­stadt auf einer Plan­ke balan­ciert wer­den. Mit­hil­fe der intel­li­gen­ten Sand­box kön­nen eige­ne Land­schaf­ten gebaut und Geo­gra­phie­the­men erforscht wer­den. Eben­so gibt es einen 3D-Drucker im Forch­hei­mer Bay­ern­Lab. Pas­send zur Bier­kul­tur in Forch­heim gibt es vom 3D-Drucker ange­fer­tig­te Fla­schen­öff­ner für jede Besu­che­rin und jeden Besu­cher zum Mitnehmen.

Das Bay­ern­Lab Forch­heim steht wäh­rend sei­ner Öff­nungs­zei­ten auch der Öffent­lich­keit offen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kom­pe­tenz­netz­werk f.i.t. fin­den Sie unter www​.forch​heim​-it​.de.