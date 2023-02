Die Mit­glie­der­zah­len des Bund Natur­schutz in Bay­ern sind wie­der gestie­gen. Mit einem Zuwachs von 2.500 Per­so­nen im Jahr 2022 hat der BN nun 266.000 Mit­glie­der und För­de­rer. In Ober­fran­ken sind die Mit­glieds­zah­len sta­bil bei rund 19.000 geblieben.

Im Fokus steht, in Anbe­tracht der aktu­el­len Ener­gie­kri­se, vor allem die Ener­gie­wen­de. Ober­fran­ken hat beim Aus­bau der Wind­kraft im bay­ern­wei­ten Ver­gleich einen gewis­sen Vor­sprung – auch dank des BN. Das erste Bür­ger­wind­rad in Bay­ern wur­de im Jahr 1996 von der Hofer Kreis­grup­pe in Sel­lan­ger errich­tet und lie­fert auch heu­te noch zuver­läs­sig Strom. Um von fos­si­len Ener­gie­trä­gern unab­hän­gig zu wer­den und um dem Wind-an-Land-Gesetz gerecht zu wer­den, müs­sen aller­dings auch in Ober­fran­ken die Erneu­er­ba­ren Ener­gien wei­ter­hin aus­ge­baut wer­den. „Die Auf­wei­chung der 10H-Rege­lung ist ein erster Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung und auch ein Ver­dienst unse­rer hart­näcki­gen For­de­run­gen. Bay­ern kann und muss aber noch mehr tun. Wir for­dern von der Staats­re­gie­rung u.a. ein mas­si­ves Ener­gie­spar­pro­gramm“ erklärt der BN Vor­sit­zen­de Richard Mer­gner. Der Streck­be­trieb der ver­blie­be­nen drei noch lau­fen­den deut­schen Atom­kraft­wer­ke bis Mit­te April 2023 ist aller­dings ein her­ber Schlag gewe­sen. „Wir wer­den kei­ne Ruhe geben bis nicht auch das letz­te Atom­kraft­werk für immer abge­schal­tet ist“ so Mer­gner wei­ter, „wir rufen daher heu­te schon zu einer Groß­de­mon­stra­ti­on am 15. April in Mün­chen auf.“

Das ober­frän­ki­sche Dau­er­the­ma war im ver­gan­ge­nen Jahr lei­der wie­der vie­ler­orts der Flä­chen­fraß durch Stra­ßen­bau. „Die Ver­kehrs­wen­de wer­den wir auf die­se Wei­se nicht schaf­fen, denn neue Stra­ßen lösen kei­ne Ver­kehrs­pro­ble­me“, so Mer­gner. Im Land­kreis Kulm­bach zeigt es sich, wohin die­ser mas­si­ve Stra­ßen­bau führt. Neu gebau­te Umge­hungs­stra­ßen wie in Mel­ken­dorf für 15,6 Mio. €, Unter­stein­ach für 76,8 Mio. € und Stadt­stein­ach für 22 Mio. € haben nicht nur viel Landesfachgeschäftsstelle

Geld geko­stet, son­dern auch viel Flä­che ver­sie­gelt. Zusätz­lich ist bald mit dem Bau­be­ginn des Kau­ern­dor­fer Tun­nels für die B289 zu rech­nen, eine Zufahrts­stra­ße wur­de bereits geschaf­fen. „Die vor­ab ver­an­schlag­ten Kosten haben bei kei­nem Pro­jekt am Ende gereicht. Für den Kau­ern­dor­fer Tun­nel sind über 90 Mio. € vor­ge­se­hen, die Kal­ku­la­ti­on stammt aller­dings aus der Zeit vor dem Ukrai­ne-Krieg und wird wohl nicht zu hal­ten sein. Das sind Mam­mut­pro­jek­te, die völ­lig am Zeit­geist vor­bei­ge­hen. Ohne­hin hat man bei den Visua­li­sie­run­gen des Tun­nels des Staat­li­chen Bau­am­tes den Ein­druck, man befin­det sich in einer Groß­stadt und nicht auf dem idyl­li­schen Land. Mit 750 m Län­ge wird das der läng­ste Stra­ßen­tun­nel Ober­fran­kens“, erklärt der stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de der Kulm­ba­cher BN-Kreis­grup­pe, Alwin Gey­er. „Kulm­bach ist lei­der ein Bei­spiel für die poli­ti­schen Ver­säum­nis­se in der Ver­kehrs­wen­de der letz­ten Jah­re, die durch die aktu­el­len Pla­nun­gen des Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­ums sogar noch wei­ter zemen­tiert wer­den. Wir brau­chen eine kla­re Prio­ri­sie­rung auf den Erhalt der bestehen­den Infra­struk­tur und den Aus­bau kli­ma­freund­li­cher und natur­ver­träg­li­cher Alter­na­ti­ven. Das sichert Mobi­li­tät“, kom­men­tiert Jonas Kauf­mann, der neue BN-Regio­nal­re­fe­rent für Ober­fran­ken die Situation.

Tat­säch­lich wer­den in Ober­fran­ken nach Anga­ben des Lan­des­am­tes für Sta­ti­stik täg­lich 8.000 Qua­drat­me­ter Flä­che ver­braucht. Einen ele­men­ta­ren Anteil dar­an hat der Stra­ßen­bau. Hin­zu­kom­men hohe CO2-Emis­sio­nen beim Bau der Stra­ßen durch die not­wen­di­gen Mate­ria­li­en wie Asphalt oder Beton. Wesent­lich nach­hal­ti­ger wäre die Elek­tri­fi­zie­rung von Bahn­strecken, wie etwa der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le und der Ober­fran­ken-Ach­se, die bei­de auch durch den Land­kreis Kulm­bach füh­ren. Damit wür­de man nicht nur einen effek­ti­ven Bei­trag zum Kli­ma­schutz und zur Ver­kehrs­wen­de lei­sten, son­dern auch Flä­che spa­ren. The­ma­ti­scher Rück- und Ausblick: