Dem BRK-Wohn- und Pfle­ge­heim „Am Staf­fel­berg“ wur­de das von der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung geschaf­fe­ne Signet „Bay­ern bar­rie­re­frei“ zuer­kannt. Wie das Rote Kreuz in der einer Medi­en­in­for­ma­ti­on erläu­ter­te, konn­te die Pfle­ge­ein­rich­tung des Roten Kreu­zes im Rah­men des Pro­gramms aus­ge­wählt wer­den. Aus den Hän­den von Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner hat der Pfle­ge­dienst­lei­ter der sta­tio­nä­ren Pfle­ge­ein­rich­tung, Tho­mas Kraft­zyk, das Schild „Bay­ern bar­rie­re­frei – Wir sind dabei!“ erhal­ten. Das Signet wer­de – so BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak – ver­ge­ben, wenn es gelin­ge, kon­kre­te und beacht­li­che Bei­trä­ge zur Bar­rie­re­frei­heit zu lei­sten. Dabei gehe es dem Frei­staat dar­um, die Bar­rie­re­frei­heit in Bay­ern vor­an­zu­brin­gen. Die Akti­on sol­le, so Tho­mas Petrak, nicht nur ein Zei­chen sein, die­je­ni­gen Häu­ser aus­zu­zeich­nen, die bereits erfreu­li­che Schrit­te in Rich­tung einer bar­rie­re­frei­en Gesell­schaft gelei­stet haben, son­dern auch ande­re Grup­pen moti­vie­ren, sich auf dem Weg zu machen, Hin­der­nis­se abzu­bau­en. Tho­mas Kraft­zyk beton­te bei der Über­ga­be, wie wich­tig es sei, ste­tig an dem Abbau von Bar­rie­ren zu arbei­ten. Oft ver­bin­de man das The­ma mit Men­schen, die sich im Roll­stuhl fort­be­we­gen. Dabei gehe es auch um ande­re All­tags­si­tua­tio­nen und nennt ein kon­kre­tes Bei­spiel: „Erst wenn bei­spiels­wei­se ein nicht kör­per­lich beein­träch­tig­ter Mensch durch einen Unfall wie ein Bein­bruch ein­mal merkt, wie schnell man in der eige­nen Bewe­gungs­frei­heit ein­ge­schränkt sein kann, kommt das Ver­ständ­nis für die­ses The­ma“. Beson­ders in einer immer älter wer­den­den Gesell­schaft wer­de deut­lich, wie selbst klein­ste Hür­den gro­ße Pro­ble­me berei­ten kön­nen. In der Arbeit der Pfle­ge­kräf­te für hilfs­be­dürf­ti­ge hoch­be­tag­te Men­schen wer­de die­se Pro­ble­ma­tik täg­lich vor Augen geführt. Der Abbau von Bar­rie­ren bedeu­te auch immer ein Stück mehr Frei­heit. Chri­sti­an Meiß­ner, der auch BRK-Kreis­vor­sit­zen­der ist, freu­te sich mit Tho­mas Kraft­zyk über die­ses Zei­chen der Aner­ken­nung sei­tens des Staa­tes und lob­te den Bei­trag des BRK-Wohn- und Pfle­ge­heim „Am Staf­fel­berg“ bei der Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung im Land­kreis Lich­ten­fels. Alle Anwe­sen­den beton­ten für die seit 2002 bestehen­de Ein­rich­tung abschlie­ßend: „Auch in Zukunft wer­den alle Anstren­gun­gen unter­nom­men, damit die Men­schen ihren Lebens­abend so lan­ge wie mög­lich ohne Hin­der­nis­se ver­brin­gen können!“