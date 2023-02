War­um Sie Bridge ler­nen sollten

Bridge ist das meist­ge­spiel­te und span­nend­ste Kar­ten­spiel der Welt. War­um ist das so? Was ist so toll an Bridge, dass vie­le es als das per­fek­te Hob­by empfinden?

Bridge ist ein Part­ner­schafts­spiel. Man spielt zu viert, jeweils zwei gegen zwei. Das Duo bleibt wäh­rend eines gan­zen Tur­niers zusam­men, gewinnt oder ver­liert gemein­sam. Da zahlt es sich aus, auf einer Wel­len­län­ge zu sein. Bridge ist kein Glücks­spiel, son­dern – ähn­lich wie Schach – ein Denk­sport. Man kann an Mei­ster­schaf­ten teil­neh­men, im loka­len Club oder auch online spie­len. Immer aber ist das Spiel ein Fit­ness­trai­ning für das Gehirn.

Beson­ders wert­voll ist, dass man unter Leu­te kommt und inter­es­san­te Men­schen ken­nen­lernt. Dabei ist es voll­kom­men gleich­gül­tig, wie alt die Mit­spie­ler sind. Wer die Regeln beherrscht, kann mit­ma­chen. Man kann die­ses schö­ne Hob­by auch noch in spä­te­ren Lebens­jah­ren betrei­ben. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, recht­zei­tig damit zu begin­nen und die Regeln zu lernen.

Der Bridge­club Lauf bie­tet hier­zu einen neu­en Anfän­ger­kurs an.

Wann: Diens­tag, 14.03.2023, 18.30 – 20.30 Uhr

Wo: In den Club­räu­men in der Nürn­ber­ger Stra­ße 25 in Lauf a.d. Pegnitz

Kurs­lei­te­rin: Ute Heß (Bridge-Übungs­lei­te­rin)

Frau Heß ist eine vom Deut­schen Bridge­ver­band zer­ti­fi­zier­te und sehr erfah­re­ne Übungs­lei­te­rin, die den Kurs­teil­neh­mern mit gro­ßem Enga­ge­ment die für das Bridge­spiel erfor­der­li­chen Kennt­nis­se ver­mit­telt. Sie legt gro­ßen Wert dar­auf, dass von Anfang an bereits am Tisch gespielt wird. Geplant sind 10 Ter­mi­ne. Die Aben­de wer­den fort­lau­fend ein­mal pro Woche statt­fin­den. Am ersten Kurs­abend kön­nen Inter­es­sier­te auch zum „Schnup­pern“ kom­men. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist erst am zwei­ten Abend erforderlich.

Die Kurs­ko­sten für 10 Aben­de (je 120 min.) inkl. Unter­la­gen betra­gen 100 Euro.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung bei Ute Heß, Tel. 0911 / 576427, Mail: ute.hess@t‑online.de.

Besu­chen Sie auch unse­re Web­sei­te: www​.bridge​club​-lauf​.de.