Das schwe­re Erd­be­ben in der Tür­kei und Syri­en mit inzwi­schen über 20.000 Todes­op­fern sorgt auch in Bay­reuth für tie­fe Betrof­fen­heit. Es haben sich bereits loka­le Initia­ti­ven wie die der Tür­kisch-Isla­mi­schen Gemein­de Bay­reuth gebil­det, die auf viel­fäl­ti­ge Wei­se den Opfern in der Erd­be­ben­re­gi­on unter die Arme grei­fen möch­ten. Auch bun­des­weit ist die Hilfs­be­reit­schaft groß. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger ruft die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf, die­se Aktio­nen finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. „Wir ste­hen an der Sei­te der vom Erd­be­ben schwer getrof­fe­nen Men­schen in der Tür­kei und Syri­en. Den Ange­hö­ri­gen der Opfer gilt unse­re Anteil­nah­me und unser Mit­ge­fühl.“ Er bit­tet des­halb um Spen­den. Wer hier­für einen finan­zi­el­len Bei­trag lei­sten möch­te, kann dies unter ande­rem beim „Bünd­nis Ent­wick­lung hilft“ und bei der „Akti­on Deutsch­land Hilft“ tun, die mit fol­gen­dem Kon­to gemein­sam zu Spen­den aufrufen:

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stich­wort: ARD/ Erd­be­ben Tür­kei und Syrien

www​.spen​den​kon​to​-not​hil​fe​.de

„Bünd­nis Ent­wick­lung Hilft“ ist ein Zusam­men­schluss von Brot für die Welt, Chri­stof­fel-Blin­den­mis­si­on, DAHW, Kin­der­not­hil­fe, med­ico inter­na­tio­nal, Mise­re­or, Plan Inter­na­tio­nal, terre des hom­mes und Welt­hun­ger­hil­fe. Ger­man Doc­tors und Oxfam sind asso­zi­ier­te Mit­glie­der. Infos im Inter­net unter www​.ent​wick​lung​hilft​.de

„Akti­on Deutsch­land Hilft“ ist ein Zusam­men­schluss von 23 deut­schen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, dar­un­ter action mede­or, ADRA, Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bund, AWO Inter­na­tio­nal, CARE Deutsch­land, Habi­tat for Huma­ni­ty, HELP – Hil­fe zur Selbst­hil­fe, Johan­ni­ter-Unfall-Hil­fe, Mal­te­ser Hilfs­dienst, World Visi­on Deutsch­land, Der Pari­tä­ti­sche (dar­über aktiv: arche Nova, Bun­des­ver­band Ret­tungs­hun­de, Freun­de der Erzie­hungs­kunst Rudolf Stei­ners, Ham­mer Forum, Han­di­cap Inter­na­tio­nal, Help Age Deutsch­land, Kin­der­ver­band Glo­bal-Care, Land­sAid, SODI und Ter­ra Tech). Infos im Inter­net unter www​.akti​on​-deutsch​land​-hilft​.de.