Etwa 6 Pro­zent der Men­schen im Alter zwi­schen 70 und 79 Jah­ren sind von schwe­ren Depres­sio­nen betrof­fen. Für die Betrof­fe­nen bedeu­tet dies oft einen erheb­li­chen Ver­lust an Lebens­qua­li­tät. Ange­hö­ri­ge füh­len sich im Umgang mit den Betrof­fe­nen oft über­for­dert. In Hof gibt es am 22. Febru­ar und 1. März daher eine zwei­tä­gi­ge Ange­hö­ri­gen­schu­lung „Depres­si­on im Alter“.

„Psy­chi­sche Erkran­kun­gen im Alter kön­nen jeden tref­fen, man soll­te sich nicht davor scheu­en, Hil­fe zu suchen und anzu­neh­men“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Die Schu­lung zu Depres­sio­nen im Alter wird ver­an­stal­tet von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter in Hof, die vom Bezirk Ober­fran­ken finan­ziert wird.

Am 22. Febru­ar wird in einem zwei­stün­di­gen Block von der Sozi­al­päd­ago­gin Alex­an­dra Pape zunächst Basis­wis­sen ver­mit­telt und das Krank­heits­bild der Depres­si­on näher beleuch­tet. Auf dem Pro­gramm steht auch eine Unter­schei­dung von Depres­si­on zu Trau­er und Demenz. Im zwei­ten Teil der Ver­an­stal­tung, am Mitt­woch, den 1. März, geht es dann um den kon­kre­ten Umgang mit depres­siv erkrank­ten, älte­ren Men­schen. Wie ver­hal­te ich mich gegen­über den Betrof­fe­nen, wie rede ich mit ihnen? Wel­che Hilfs­an­ge­bo­te für Ange­hö­ri­ge und Betrof­fe­ne gibt es?

Der Schu­lung fin­det jeweils von 17 bis 19 Uhr in der Begeg­nungs­stät­te des Sozi­al­psych­ia­tri­schen Dien­stes in der Luit­pold­stra­ße 18 in Hof statt.

Für Kurs­un­ter­la­gen und Geträn­ke wird ein Unko­sten­bei­trag von 5 Euro erho­ben. Anmel­dung bis 20. Febru­ar unter Tel. 09281/ 837530 oder per Mail unter sozialpsychiatrischerdienst@​diakonie-​hochfranken.​de.

Die Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter wird vom Bezirk Ober­fran­ken finan­ziert. Durch Bera­tung, Ver­net­zung und Infor­ma­ti­on soll die geron­to­psych­ia­tri­sche Ver­sor­gung der Men­schen in Ober­fran­ken ste­tig ver­bes­sert werden.

