Pres­se­mit­tei­lung der VCD-Orts­grup­pe Forchheim:

Am kom­men­den Frei­tag, 18.02.2023, 18:30 Uhr wird das Ver­kehrs­kon­zept für die Stadt Forch­heim in der Rit­ter-von-Trai­teur-Schu­le (Forch­heim, Egloff­stein­stra­ße, am Stadt­park) vor­ge­stellt. Alle Anwe­sen­den sol­len die Gele­gen­heit haben, zu die­sen weit­rei­chen­den Pla­nun­gen Stel­lung zu nehmen.

Wir bit­ten des­halb allen an Umwelt und Ver­kehr inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, sich an die­ser Ver­an­stal­tung zu betei­li­gen und sich in die­ser Ver­an­stal­tung zu Wort zu melden.

Da das Kon­zept nicht nur dazu die­nen soll, einen Umstieg vom eige­nen Auto auf die eige­nen Füße oder das Fahr­rad, oder auch den Bus, zu erleich­tern, son­dern auch, die Stadt attrak­ti­ver zu machen, erscheint es mir sinn­voll, wenn auch Per­so­nen, die nicht in der Stadt Forch­heim woh­nen, sich an die­ser Dis­kus­si­on beteiligen

Ich bit­te also alle Emp­fän­ger die­ser E -, die dies zeit­lich unter­brin­gen kön­nen, sich an die­ser Ver­an­stal­tung zu betei­li­gen (kom­men­den Frei­tag, 18.02.2023, 18:30 Uhr) und im Freundes‑, Bekannten‑, Kol­le­gen­kreis eben­falls für einen Besuch zu werben!!

Gleich­zei­tig lade ich zum näch­sten VCD-Info­treff, der am dar­auf fol­gen­den Mitt­woch, 22.02.2023, 19:00 Uhr wie­der digi­tal statt­fin­den wird (https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff)).

Mit freund­li­chen Grüßen

Rolf Hörn­lein

für VCD Orts­grup­pe Forchheim